Украинцы хотят, чтоб Зеленский пошел на прямые переговоры с боевиками25.06.2019 22:33
На копромиссы Украины для восстановления в стране мира согласны больше половины прошенных Институтом социсследований им. Яременко и "Соцмониторингом", также 19,4% - за восстановление экономических ... подробнее →
«Л-ДНР» не могут самостоятельно зарабатывать средства на свое существование, – эксперт25.06.2019 22:02
«Л-ДНР» не могут самостоятельно зарабатывать средства на свое существование, а России содержание «республик» обходится в 2 млрд долл. в год. Такое мнение в комментарии « ... подробнее →
«Все идет по плану»: в ОРДО сделали заявление об электронной очереди на получение паспортов РФ25.06.2019 21:46
В ОРДО подготовка электронной очереди на получение российских паспортов в упрощенном порядке вышла на завершающую стадию и работы должны быть завершены к концу недели. Об этом сообщил так называемый ... подробнее →
Идут дожди! Синоптики дали прогноз на неделю25.06.2019 21:18
Последняя неделя июня порадует украинцев ожидаемым комфортным похолоданием. Правда, в ближайшие пару дней синоптики прогнозируют сухую жаркую погоду, а с четверга в Украину вернутся дожди с грозами. ... подробнее →
"Черные" трансплантологи из Казахстана зарабатывали на почках украинцев по 150 тысяч долларов25.06.2019 20:49
В Казахстане задержали группу лиц, которых подозревают в торговле органами. 20 человек, которые продали свои почки – граждане Украины. На одном органе "черные трансплантологи" зарабатывали до ... подробнее →
"В Украине Путин уже победил 21 апреля", - блогер25.06.2019 20:21
Блогер Карл Волох оставил на своей странице в социальной сети Facebook пост с нещадной критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского в связи с российским реваншем в ПАСЕ. О голосовании ... подробнее →
Через «Успенку» проходят тентованные грузовики в РФ и в обратном направлении25.06.2019 19:54
Через временно неконтролируемый пункт пропуска «Успенка» на временно оккупированные территории Донбасса въезжают и выезжают тентованные грузовики с неустановленными грузами. Вот что ... подробнее →
«Я был свидетелем»: член НВФ рассказал об обстрелах Донецка по приказу из РФ25.06.2019 19:23
Сотрудники контразведки СБУ из состава операции Объединенных сил задержали в Донецкой области члена НВФ «ДНР». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает donpress.com . ... подробнее →
Без розовых очков: в Украине предложили неожиданный способ борьбы против России25.06.2019 18:52
Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука предложил "изменить международный вектор" Украины. Об этом он написал на своей странице в Fafebook, передает apostrophe.ua ... подробнее →
В Донецкой области у жилых домов нашли тайник с боеприпасами25.06.2019 18:21
В прифронтовом поселке Зайцево правоохранители обнаружили схрон боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области,передает segodnya.ua . 20 выстрелов к противотанковому ... подробнее →
В ОРДО попал в ДТП КамАЗ с грузом: пострадал водитель25.06.2019 17:52
24 июня на неподконтрольной Украине части Донецкой области, на автодороге Донецк-Новоазовск, на выезде из села Васильевка произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает так называемое «МЧС ... подробнее →
Наблюдатели СММ ОБСЕ констатируют слабое движение на блокпосту «ДНР» в Оленовке25.06.2019 17:30
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпосту во временно оккупированном н.п. Оленовка создают огромные очереди, которые практически не двигаются. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →
Ученые раскрыли тайну жизни после смерти25.06.2019 17:09
Ученый Роберт Ланц, декан Университета Уэйк Форест, считает, что жизнь человека не заканчивается после биологической смерти. Он полагает, что после окончания земного пути люди попадают в ... подробнее →
Боевики «ЛНР» минируют окраины н.п. Богдановка25.06.2019 16:48
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты минируют окраины временно оккупированного населенного пункта Богдановка. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Как сообщается в ... подробнее →
Песков прокомментировал возвращение России в ПАСЕ25.06.2019 16:31
Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле позитивно относятся к принятию ПАСЕ резолюции, возвращающей права делегации из России. Об этом он рассказал ... подробнее →
Обострение на Донбассе: ВСУ понесли новые потери25.06.2019 16:12
После того, как 24 июня в результате обострения ситуации на фронте были ранены двое военнослужащих и еще двое травмированы. Сегодня противник снова ударил по позициям украинской армии и нанес ... подробнее →
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