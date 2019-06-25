Украинцы хотят, чтоб Зеленский пошел на прямые переговоры с боевиками

25.06.2019 22:33

На копромиссы Украины для восстановления в стране мира согласны больше половины прошенных Институтом социсследований им. Яременко и "Соцмониторингом", также 19,4% - за восстановление экономических ... подробнее →

«Л-ДНР» не могут самостоятельно зарабатывать средства на свое существование, – эксперт

25.06.2019 22:02

«Л-ДНР» не могут самостоятельно зарабатывать средства на свое существование, а России содержание «республик» обходится в 2 млрд долл. в год. Такое мнение в комментарии « ... подробнее →

«Все идет по плану»: в ОРДО сделали заявление об электронной очереди на получение паспортов РФ

25.06.2019 21:46

В ОРДО подготовка электронной очереди на получение российских паспортов в упрощенном порядке вышла на завершающую стадию и работы должны быть завершены к концу недели. Об этом сообщил так называемый ... подробнее →

Идут дожди! Синоптики дали прогноз на неделю

25.06.2019 21:18

Последняя неделя июня порадует украинцев ожидаемым комфортным похолоданием. Правда, в ближайшие пару дней синоптики прогнозируют сухую жаркую погоду, а с четверга в Украину вернутся дожди с грозами. ... подробнее →

"Черные" трансплантологи из Казахстана зарабатывали на почках украинцев по 150 тысяч долларов

25.06.2019 20:49

В Казахстане задержали группу лиц, которых подозревают в торговле органами. 20 человек, которые продали свои почки – граждане Украины. На одном органе "черные трансплантологи" зарабатывали до ... подробнее →

"В Украине Путин уже победил 21 апреля", - блогер

25.06.2019 20:21

Блогер Карл Волох оставил на своей странице в социальной сети Facebook пост с нещадной критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского в связи с российским реваншем в ПАСЕ. О голосовании ... подробнее →

Через «Успенку» проходят тентованные грузовики в РФ и в обратном направлении

25.06.2019 19:54

Через временно неконтролируемый пункт пропуска «Успенка» на временно оккупированные территории Донбасса въезжают и выезжают тентованные грузовики с неустановленными грузами. Вот что ... подробнее →

«Я был свидетелем»: член НВФ рассказал об обстрелах Донецка по приказу из РФ

25.06.2019 19:23

Сотрудники контразведки СБУ из состава операции Объединенных сил задержали в Донецкой области члена НВФ «ДНР». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает donpress.com . ... подробнее →

Без розовых очков: в Украине предложили неожиданный способ борьбы против России

25.06.2019 18:52

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука предложил "изменить международный вектор" Украины. Об этом он написал на своей странице в Fafebook, передает apostrophe.ua ... подробнее →

В Донецкой области у жилых домов нашли тайник с боеприпасами

25.06.2019 18:21

В прифронтовом поселке Зайцево правоохранители обнаружили схрон боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области,передает segodnya.ua . 20 выстрелов к противотанковому ... подробнее →

В ОРДО попал в ДТП КамАЗ с грузом: пострадал водитель

25.06.2019 17:52

24 июня на неподконтрольной Украине части Донецкой области, на автодороге Донецк-Новоазовск, на выезде из села Васильевка произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает так называемое «МЧС ... подробнее →

Наблюдатели СММ ОБСЕ констатируют слабое движение на блокпосту «ДНР» в Оленовке

25.06.2019 17:30

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпосту во временно оккупированном н.п. Оленовка создают огромные очереди, которые практически не двигаются. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →

Ученые раскрыли тайну жизни после смерти

25.06.2019 17:09

Ученый Роберт Ланц, декан Университета Уэйк Форест, считает, что жизнь человека не заканчивается после биологической смерти. Он полагает, что после окончания земного пути люди попадают в ... подробнее →

Боевики «ЛНР» минируют окраины н.п. Богдановка

25.06.2019 16:48

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты минируют окраины временно оккупированного населенного пункта Богдановка. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Как сообщается в ... подробнее →

Песков прокомментировал возвращение России в ПАСЕ

25.06.2019 16:31

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле позитивно относятся к принятию ПАСЕ резолюции, возвращающей права делегации из России. Об этом он рассказал ... подробнее →

Обострение на Донбассе: ВСУ понесли новые потери

25.06.2019 16:12

После того, как 24 июня в результате обострения ситуации на фронте были ранены двое военнослужащих и еще двое травмированы. Сегодня противник снова ударил по позициям украинской армии и нанес ... подробнее →

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