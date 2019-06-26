Vodafone повышает стоимость услуг в старых тарифах: когда и на сколько

26.06.2019 22:38

Компания Vodafone Украина предупредила своих абонентов об увеличении стоимости услуг в двух старых тарифах. С 15 июля 2019 года за пользование Vodafone RED EXTRA S придется платить 100 грн., а за ... подробнее →

Жители жарких стран подсказали, как пережить жару

26.06.2019 22:15

На какие продукты налегать. Как пережить африканский зной без вреда для здоровья, рассказал член Египетской медицинской ассоциации по вопросам аллергии и иммунитета Магди Бадран, пишет ... подробнее →

В ПАСЕ поддержали сомнения Украины в полномочиях российской делегации

26.06.2019 21:45

Комитет ПАСЕ признал основания для обжалования полномочий российской делегации и отправил проект решения на анализ в Венецианскую комиссию, сообщил Леонид Емец. Регламентный комитет ПАСЕ, признал ... подробнее →

В Кремле назвали дату переговоров Путина и Трампа

26.06.2019 21:17

Владимир Путин встретится с Дональдом Трампом на полях саммита G20 28 июня в 14:00 (08:00 киевское время). Согласно регламента, на переговоры отведено около часа. Об этом сообщил помощник ... подробнее →

ГБР проводит массовые обыски в Минобороны по делу о закупке имущества для ВСУ

26.06.2019 20:40

В среду, 26 июня, сотрудники ГБР и Генпрокуратуры Украины провели около 40 обысков по делу о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам. Об этом заявил на брифинге директор ГБР Роман Труба, передает Интерфакс-Украина. По его словам, обыски ... подробнее →

НКРЭКУ обещает оставить без изменений ночной тариф на свет для населения

26.06.2019 20:16

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не намерена отменять ночной тариф на поставку электрической энергии для бытовых потребителей с июля 2019 года, как заявил об этом председатель правления "Житомироблэнерго" Алексей ... подробнее →

Со следующего года в Украинской армии начнется введение стандартов и процедур НАТО - Зеленский

26.06.2019 19:49

Владимир Зеленский  объяснил в ходе встречи с главкомом ВСУ Русланом Хомчаком, как будут реформироваться Вооруженные силы Украины. В частности, глава государства заявил, что уже со следующего ... подробнее →

В Кабмине одобрили всех кандидатов на посты глав ОГА

26.06.2019 19:35

Кабинет министров Украины одобрил все кандидатуры, выдвинутые президентом Владимиром Зеленским на посты глав областных государственных администраций. Об этом в Facebook сообщил вице-премьер-министр ... подробнее →

Дешевого электричества больше не будет: стало известно, что готовят с 1 июля

26.06.2019 19:20

С 1 июля нынешнего года в Украине планируют отменить ночной бюджетный тариф на потребление электроэнергии для населения. Соответствующее мнение во вторник, 25 июня, озвучил глава ... подробнее →

"Капец, война полным ходом!" - боевики "ДНР" открыли огонь по мирному населению в Авдеевке

26.06.2019 19:00

Российские террористы открыли огонь по мирному населению и накрыли артиллерийским ударом гражданские районы в Авдеевке. В Интернете были опубликованы фотографии тяжелейших разрушений, ... подробнее →

У экс-советника Порошенка проходят обыски

26.06.2019 18:45

К бывшему советнику пятого президента Украины Петра Порошенко - Юрия Бирюкова - пришли с обысками. Об этом заявили в пресс-службе политпартии "Европейская Солидарность", которую возглавляет Порошенко, передает  УНН . Так, в партии указали на "обыски ... подробнее →

Столичний Окружний адмінсуд почав розгляд позову щодо скасування нового правопису

26.06.2019 18:30

Столичний адмінсуд сьогодні, 26 червня, почне розглядати справу щодо оскарження нової редакції українського правопису, інформує  replyua.net  з посиланням на прес-службу суду. «27 ... подробнее →

Медики рассказали, как часто можно пользоваться спреями от комаров

26.06.2019 18:10

Спреи опасны для детей В условиях влажной и жаркой погоды комары чувствуют себя более чем комфортно. Поэтому насекомые будут терроризировать всех до конца лета. В связи с этим, возникает вопрос ... подробнее →

Зеленский взялся за Крым, подписан судьбоносный указ: первые подробности

26.06.2019 17:50

Президент  Владимир Зеленский  назначил своего постоянного представителя в Крыму Им стал Антон Кориневич. Соответствующий указ от 25 июня был опубликован на сайте Администрации ... подробнее →

На Донбассе состоялся первый этап отвода украинских подразделений: первые подробности

26.06.2019 17:36

Сегодня, 26 июня, стало известно, что возле контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Станица Луганская» состоялся первый этап  отвода украинских подразделений .  Данная ... подробнее →

В зоне ООС побывала делегация из Швеции во главе с Полом Джонсоном

26.06.2019 17:14

В зоне вооруженного конфликта на Донбассе побывала делегация Королевства Швеция. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе ООС. Сообщается, что возглавил делегацию член Комитета обороны, ... подробнее →

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