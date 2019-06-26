Vodafone повышает стоимость услуг в старых тарифах: когда и на сколько26.06.2019 22:38
Компания Vodafone Украина предупредила своих абонентов об увеличении стоимости услуг в двух старых тарифах. С 15 июля 2019 года за пользование Vodafone RED EXTRA S придется платить 100 грн., а за ... подробнее →
Жители жарких стран подсказали, как пережить жару26.06.2019 22:15
На какие продукты налегать. Как пережить африканский зной без вреда для здоровья, рассказал член Египетской медицинской ассоциации по вопросам аллергии и иммунитета Магди Бадран, пишет ... подробнее →
В ПАСЕ поддержали сомнения Украины в полномочиях российской делегации26.06.2019 21:45
Комитет ПАСЕ признал основания для обжалования полномочий российской делегации и отправил проект решения на анализ в Венецианскую комиссию, сообщил Леонид Емец. Регламентный комитет ПАСЕ, признал ... подробнее →
В Кремле назвали дату переговоров Путина и Трампа26.06.2019 21:17
Владимир Путин встретится с Дональдом Трампом на полях саммита G20 28 июня в 14:00 (08:00 киевское время). Согласно регламента, на переговоры отведено около часа. Об этом сообщил помощник ... подробнее →
ГБР проводит массовые обыски в Минобороны по делу о закупке имущества для ВСУ26.06.2019 20:40
В среду, 26 июня, сотрудники ГБР и Генпрокуратуры Украины провели около 40 обысков по делу о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам. Об этом заявил на брифинге директор ГБР Роман Труба, передает Интерфакс-Украина. По его словам, обыски ... подробнее →
НКРЭКУ обещает оставить без изменений ночной тариф на свет для населения26.06.2019 20:16
Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не намерена отменять ночной тариф на поставку электрической энергии для бытовых потребителей с июля 2019 года, как заявил об этом председатель правления "Житомироблэнерго" Алексей ... подробнее →
Со следующего года в Украинской армии начнется введение стандартов и процедур НАТО - Зеленский26.06.2019 19:49
Владимир Зеленский объяснил в ходе встречи с главкомом ВСУ Русланом Хомчаком, как будут реформироваться Вооруженные силы Украины. В частности, глава государства заявил, что уже со следующего ... подробнее →
В Кабмине одобрили всех кандидатов на посты глав ОГА26.06.2019 19:35
Кабинет министров Украины одобрил все кандидатуры, выдвинутые президентом Владимиром Зеленским на посты глав областных государственных администраций. Об этом в Facebook сообщил вице-премьер-министр ... подробнее →
Дешевого электричества больше не будет: стало известно, что готовят с 1 июля26.06.2019 19:20
С 1 июля нынешнего года в Украине планируют отменить ночной бюджетный тариф на потребление электроэнергии для населения. Соответствующее мнение во вторник, 25 июня, озвучил глава ... подробнее →
"Капец, война полным ходом!" - боевики "ДНР" открыли огонь по мирному населению в Авдеевке26.06.2019 19:00
Российские террористы открыли огонь по мирному населению и накрыли артиллерийским ударом гражданские районы в Авдеевке. В Интернете были опубликованы фотографии тяжелейших разрушений, ... подробнее →
У экс-советника Порошенка проходят обыски26.06.2019 18:45
К бывшему советнику пятого президента Украины Петра Порошенко - Юрия Бирюкова - пришли с обысками. Об этом заявили в пресс-службе политпартии "Европейская Солидарность", которую возглавляет Порошенко, передает УНН . Так, в партии указали на "обыски ... подробнее →
Столичний Окружний адмінсуд почав розгляд позову щодо скасування нового правопису26.06.2019 18:30
Столичний адмінсуд сьогодні, 26 червня, почне розглядати справу щодо оскарження нової редакції українського правопису, інформує replyua.net з посиланням на прес-службу суду. «27 ... подробнее →
Медики рассказали, как часто можно пользоваться спреями от комаров26.06.2019 18:10
Спреи опасны для детей В условиях влажной и жаркой погоды комары чувствуют себя более чем комфортно. Поэтому насекомые будут терроризировать всех до конца лета. В связи с этим, возникает вопрос ... подробнее →
Зеленский взялся за Крым, подписан судьбоносный указ: первые подробности26.06.2019 17:50
Президент Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму Им стал Антон Кориневич. Соответствующий указ от 25 июня был опубликован на сайте Администрации ... подробнее →
На Донбассе состоялся первый этап отвода украинских подразделений: первые подробности26.06.2019 17:36
Сегодня, 26 июня, стало известно, что возле контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Станица Луганская» состоялся первый этап отвода украинских подразделений . Данная ... подробнее →
В зоне ООС побывала делегация из Швеции во главе с Полом Джонсоном26.06.2019 17:14
В зоне вооруженного конфликта на Донбассе побывала делегация Королевства Швеция. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе ООС. Сообщается, что возглавил делегацию член Комитета обороны, ... подробнее →
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