Владимир Путин встретится с Дональдом Трампом на полях саммита G20 28 июня в 14:00 (08:00 киевское время). Согласно регламента, на переговоры отведено около часа. Об этом сообщил помощник ... подробнее →

Комитет ПАСЕ признал основания для обжалования полномочий российской делегации и отправил проект решения на анализ в Венецианскую комиссию, сообщил Леонид Емец. Регламентный комитет ПАСЕ, признал ... подробнее →

На какие продукты налегать. Как пережить африканский зной без вреда для здоровья, рассказал член Египетской медицинской ассоциации по вопросам аллергии и иммунитета Магди Бадран, пишет ... подробнее →

Компания Vodafone Украина предупредила своих абонентов об увеличении стоимости услуг в двух старых тарифах. С 15 июля 2019 года за пользование Vodafone RED EXTRA S придется платить 100 грн., а за ... подробнее →

ГБР проводит массовые обыски в Минобороны по делу о закупке имущества для ВСУ 26.06.2019 20:40 В среду, 26 июня, сотрудники ГБР и Генпрокуратуры Украины провели около 40 обысков по делу о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам. Об этом заявил на брифинге директор ГБР Роман Труба, передает Интерфакс-Украина. По его словам, обыски ... подробнее →