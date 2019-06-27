Курт Волкер отреагировал на отвод сил ВСУ в Донбассе 27.06.2019 12:16 Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил, что ждет ответных шагов от России после того, как ВСУ отвели войска в районе Станицы Луганской. Об этом он написал в своем Twitter. ... подробнее →

Погодный «винегрет»: синоптики предупредили украинцев о неприятных сюрпризах 27.06.2019 12:02 По данным УНИАН Погода, сегодня, 27 июня, в большинстве областей Украины пройдут дожди с грозами. В то же время сохранится жаркая погода. На востоке страны без осадков. Температура ... подробнее →