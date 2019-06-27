Назван орех, обладающий противораковыми свойствами27.06.2019 22:41
Он эффективен против рака молочной железы. Американские исследователи выяснили, что употребление грецкого ореха способно подавлять рост и развитие рака молочной железы. К такому выводу пришли ... подробнее →
Зеленский – Путину: отпусти детей к родителям!27.06.2019 22:18
Глава украинского государства Владимир Зеленский сделал важное обращение к российскому лидеру Владимиру Путину, призвав последнего немедленно освободить военнопленных бойцов ... подробнее →
В ОРЛО на одну ночь отменят действие комендантского часа27.06.2019 22:04
На временно неподконтрольной украинской власти территории Луганщины в ночь на 29 июня будет отменен комендантский час. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на соответствующий ... подробнее →
«В страну вернулась не только преступная власть Януковича»: Гонтарева рассказал об угрозах со стороны Коломойского27.06.2019 21:43
В интервью Громадському и BBC-Украина экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что ей угрожает олигарх Игорь Коломойский , передает replyua.net . По ее словам, ... подробнее →
На Украину надвигается циклон Ottо27.06.2019 21:20
Спасатели объявили штормовое предупреждение в Украине из-за надвигающегося циклона Ottо. Синоптики прогнозируют грозовые дожди, град, порывы ветра и шквалы 25-28 м/с. Государственная служба по ... подробнее →
iPhone научится распознавать кошек и собак27.06.2019 21:00
В iOS 13 появилась новая функция VNAnimalDetector, позволяющая распознавать животных на фотографиях. Для этого Apple сильно прокачала машинное обучение и компьютерное зрение, пишет Хроника.инфо ... подробнее →
В Крыму провели более 200 обысков за время оккупации27.06.2019 20:40
За время оккупации в Крыму проведено более 200 обысков, по которым Прокуратура АР Крым зарегистрировала 152 уголовных производств. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Автономной Республики ... подробнее →
Овощной шок Украины: цены бьют рекорды27.06.2019 20:24
Председатель Национального Совета экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщил, что овощная корзина с начала года подорожал на 86%, а за ... подробнее →
В Луганской области родители держали на цепи маленького ребенка27.06.2019 20:01
Свой поступок горе-родители объяснили тем, что 6-летнего мальчика привязали за плохое поведение. В Луганской области родители держали на цепи 6-летнего сына. Об этом сообщил первый ... подробнее →
Зеленский срочно собрал СНБО из-за хищения в оборонном секторе27.06.2019 19:38
Прошло совещание Совета национальной безопасности и обороны, созванное по инициативе Зеленского. Об этом сообщает https://www.dialog.ua/ . Вчера, 26 июня, Государственное бюро расследований ... подробнее →
Кремль выдвинул Украине жесткий ультиматум: чего хочет Путин?27.06.2019 19:16
Россия, которая до этого цинично отказывалась выполнять постановление Международного трибунала ООН и отпускать на волю пленных украинских моряков, назвала условия для их освобождения, передает ... подробнее →
Клиенты «Донецких энергетических услуг» с 1 июля продолжат экономить с ночным тарифом27.06.2019 19:07
Бытовые клиенты «Донецких энергетических услуг», у которых установлены зонные счетчики, будут и дальше оплачивать меньше за электроэнергию, потребленную вечером, ночью и утром. ... подробнее →
В Донецкой области уничтожены боеприпасы, а также оказана помощь на КПВВ27.06.2019 18:38
В период с 22 по 27 июня спасатели Донетчины оказали помощь более 300 гражданам, пересекавшим линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда. Ежедневно линию разграничения пересекают в Донецкой области тысячи граждан. На каждом из четырех КПВВ ... подробнее →
В Лисичанске школьники бросали булыжники в пенсионеров27.06.2019 18:25
В социальных сетях опубликовали видео, на которых видно, как подростки в Лисичанске бросаются камнями в пожилых людей. «Как ученики 8 школы Лисичанска проводят досуг – закидывают пожилых людей камнями. Весело им. Было бы хорошо, если бы ... подробнее →
Как организовать доставку товаров из Европы в Украину для интернет-магазина27.06.2019 18:12
Сейчас украинцы через один становятся интернет-предпринимателями, запуская все более необычные проекты. И поскольку конкуренция в каждом сегменте торговли высока, выигрывают те, кто предлагает ... подробнее →
Вакарчук собирает народ под Верховную Раду27.06.2019 17:37
Завтра, 28 июня, в День Конституции Украины, лидер партии "Голос" Вакарчук собирает людей под Верховную Раду. Об этом он сообщил в Сети, передает https://www.dialog.ua/ . Политическая партия ... подробнее →
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