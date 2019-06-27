Мы расследуем восемь дел против Порошенко - директор ГБР 27.06.2019 12:46 Директор Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Роман Труба рассказал "Стране" о том, как обстоят дела с расследованием против экс-президента Петра Порошенко по "Кузне на Рыбальском" и каналу "Прямой". "Если мы говорим об ... подробнее →

День молодежи 2019: дата и как отмечают праздник 27.06.2019 12:30 В 2019 году "праздник молодости" выпал на тот же уик-энд, когда украинцы будут отмечать День Конституции. Ежегодно в июне в Украине отмечают День молодежи. Праздник не является фиксированным, ... подробнее →

Курт Волкер отреагировал на отвод сил ВСУ в Донбассе 27.06.2019 12:16 Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил, что ждет ответных шагов от России после того, как ВСУ отвели войска в районе Станицы Луганской. Об этом он написал в своем Twitter. ... подробнее →