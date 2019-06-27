Курт Волкер отреагировал на отвод сил ВСУ в Донбассе27.06.2019 12:16
Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил, что ждет ответных шагов от России после того, как ВСУ отвели войска в районе Станицы Луганской. Об этом он написал в своем Twitter. ... подробнее →
Погодный «винегрет»: синоптики предупредили украинцев о неприятных сюрпризах27.06.2019 12:02
По данным УНИАН Погода, сегодня, 27 июня, в большинстве областей Украины пройдут дожди с грозами. В то же время сохранится жаркая погода. На востоке страны без осадков. Температура ... подробнее →
Святослав Вакарчук: «Два года я медленно ем яд»27.06.2019 11:36
В своем интервью Lb.ua он рассказал об ожиданиях от предстоящих парламентских выборов. Большинство поклонников хотели увидеть музыканта ещё на президентских выборах весной, но в ... подробнее →
Эксперимент показал, что здоровые кишечные бактерии могут вылечить пищевую аллергию27.06.2019 11:24
В последнее время появляется все больше данных о влиянии кишечного микробиома на работу иммунной системы. Ученые получили успешный опыт излечения от пищевой аллергии путем бактериотерапии. ... подробнее →
Что происходит с госдолгом Украины: эксперты объяснили27.06.2019 11:00
Специалисты рассказали, на какие показатели стоит обращать внимание в "долговой" статистике. Правительство Украины вновь выходит на рынки заимствований, чтобы рассчитываться с существующими ... подробнее →
У Зеленского провели совещание по экономическим проблемам Донбасса27.06.2019 10:37
Накануне в Офисе гаранта Конституции Зеленского состоялось совещание, участники которого обсудили проблемы экономического характера на Донбассе. Как передает ... подробнее →
"Жара" под Авдеевкой: украинские военные объяснили активизацию обнаглевших боевиков27.06.2019 10:18
Бойцы ООС отошли от линии разведения у Станицы, а под Авдеевкой – попали под обстрел. Впервые за три года на Донбассе состоялось разведение сил. Больше недели у Станицы Луганской не стреляли, ... подробнее →
Обстановка на КПВВ в Донбассе: На всех блокпостах большие очереди машин27.06.2019 10:00
Сегодня утром в зоне ООС на Донбассе все пункты пропуска открылись согласно летнему графику. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы. В общем через КПВВ последовало 44,9 тысячи человек и 5,2 ... подробнее →
Нацбанк упростил ведение бизнеса в Украине27.06.2019 09:50
Решение касается оформления карточек для распоряжения счета. Национальный банк Украины (НБУ) урегулировал некоторые вопросы по безналичным расчетам в гривне , в частности отменил требование ... подробнее →
Конституционный суд ушел в отставку в полном составе27.06.2019 09:17
20 июня в отставку ушел председатель Конституционного суда Молдовы Михай Поалелунжь, а на следующий день после его отставки Венецианская комиссия обнародовала решение, которым признавала, что ... подробнее →
Оккупанты готовятся провести перепись жителей Донбасса, чтобы оценить "мобилизационный ресурс"27.06.2019 09:01
Как рассказал представитель Министерство обороны Украины, разведывательным подразделениям ВСУ удалось узнать о планах российских оккупантов по отношению к жителям неподконтрольных ... подробнее →
Отвод украинских войск на Донбассе: эксперт прокомментировал ситуацию на востоке Украины27.06.2019 08:39
Эксперт по военным вопросам Владислав Селезнев, комментируя первый этап отвода украинских подразделений на Донбассе, отметил, что в случае необходимости силы ООС могут оперативно вернуться на ... подробнее →
Туристам, прибывшим в Грузию, будут дарить вино27.06.2019 08:20
Национальная администрация туризма Грузии планирует вручить гостям страны 300 тыс. бутылок подарочного вина "Саперави". В аэропортах Грузии возобновится акция вручения в подарок вина ... подробнее →
В ОРДО планируют создавать молодежные медицинские отряды, — СМИ «ДНР»27.06.2019 08:02
«Власти» временно неподконтрольной Украине территории Донецкой области планируют создавать молодежные медицинские отряды. Об этом сообщают местные массмедиа. Соответствующее ... подробнее →
Украина рискует прекратить закачку газа в ПХГ, если «Нафтогаз» не найдет денег27.06.2019 07:39
НАК "Нафтогаз Украины" уже в августе может приостановить импорт природного газа для его закачки в подземные хранилища (ПХГ), если не найдет соответствующего финансирования. Об этом журналистам ... подробнее →
День в ООС: более 20 обстрелов, потерь нет27.06.2019 07:20
Враг применял артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Подразделения сепаратистов с начала ... подробнее →
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