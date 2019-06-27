В интервью Громадському и BBC-Украина экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что ей угрожает олигарх Игорь Коломойский , передает replyua.net . По ее словам, ... подробнее →

На временно неподконтрольной украинской власти территории Луганщины в ночь на 29 июня будет отменен комендантский час. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на соответствующий ... подробнее →

Он эффективен против рака молочной железы. Американские исследователи выяснили, что употребление грецкого ореха способно подавлять рост и развитие рака молочной железы. К такому выводу пришли ... подробнее →

Председатель Национального Совета экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщил, что овощная корзина с начала года подорожал на 86%, а за ... подробнее →

За время оккупации в Крыму проведено более 200 обысков, по которым Прокуратура АР Крым зарегистрировала 152 уголовных производств. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Автономной Республики ... подробнее →

В iOS 13 появилась новая функция VNAnimalDetector, позволяющая распознавать животных на фотографиях. Для этого Apple сильно прокачала машинное обучение и компьютерное зрение, пишет Хроника.инфо ... подробнее →

Спасатели объявили штормовое предупреждение в Украине из-за надвигающегося циклона Ottо. Синоптики прогнозируют грозовые дожди, град, порывы ветра и шквалы 25-28 м/с. Государственная служба по ... подробнее →

Бытовые клиенты «Донецких энергетических услуг», у которых установлены зонные счетчики, будут и дальше оплачивать меньше за электроэнергию, потребленную вечером, ночью и утром. ... подробнее →

Россия, которая до этого цинично отказывалась выполнять постановление Международного трибунала ООН и отпускать на волю пленных украинских моряков, назвала условия для их освобождения, передает ... подробнее →

Прошло совещание Совета национальной безопасности и обороны, созванное по инициативе Зеленского. Об этом сообщает https://www.dialog.ua/ . Вчера, 26 июня, Государственное бюро расследований ... подробнее →

Свой поступок горе-родители объяснили тем, что 6-летнего мальчика привязали за плохое поведение. В Луганской области родители держали на цепи 6-летнего сына. Об этом сообщил первый ... подробнее →

В Донецкой области уничтожены боеприпасы, а также оказана помощь на КПВВ 27.06.2019 18:38 В период с 22 по 27 июня спасатели Донетчины оказали помощь более 300 гражданам, пересекавшим линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда. Ежедневно линию разграничения пересекают в Донецкой области тысячи граждан. На каждом из четырех КПВВ ... подробнее →

В Лисичанске школьники бросали булыжники в пенсионеров 27.06.2019 18:25 В социальных сетях опубликовали видео, на которых видно, как подростки в Лисичанске бросаются камнями в пожилых людей. «Как ученики 8 школы Лисичанска проводят досуг – закидывают пожилых людей камнями. Весело им. Было бы хорошо, если бы ... подробнее →

Вакарчук собирает народ под Верховную Раду 27.06.2019 17:37 Завтра, 28 июня, в День Конституции Украины, лидер партии "Голос" Вакарчук собирает людей под Верховную Раду. Об этом он сообщил в Сети, передает https://www.dialog.ua/ . Политическая партия ... подробнее →