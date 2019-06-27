Мы расследуем восемь дел против Порошенко - директор ГБР

27.06.2019 12:46

Директор Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Роман Труба рассказал "Стране" о том, как обстоят дела  с расследованием против экс-президента Петра Порошенко  по "Кузне на Рыбальском" и каналу "Прямой". "Если мы говорим об ... подробнее →

День молодежи 2019: дата и как отмечают праздник

27.06.2019 12:30

В 2019 году "праздник молодости" выпал на тот же уик-энд, когда украинцы будут отмечать День Конституции. Ежегодно в июне в Украине отмечают День молодежи. Праздник не является фиксированным, ... подробнее →

Курт Волкер отреагировал на отвод сил ВСУ в Донбассе

27.06.2019 12:16

Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил, что ждет ответных шагов от России после того, как ВСУ отвели войска в районе Станицы Луганской. Об этом он написал в своем Twitter. ... подробнее →

Погодный «винегрет»: синоптики предупредили украинцев о неприятных сюрпризах

27.06.2019 12:02

По данным   УНИАН  Погода, сегодня, 27 июня, в большинстве областей Украины пройдут дожди с грозами. В то же время сохранится жаркая погода. На востоке страны без осадков. Температура ... подробнее →

Святослав Вакарчук: «Два года я медленно ем яд»

27.06.2019 11:36

В своем интервью  Lb.ua  он рассказал об ожиданиях от предстоящих парламентских выборов. Большинство поклонников хотели увидеть музыканта ещё на президентских выборах весной, но в ... подробнее →

Эксперимент показал, что здоровые кишечные бактерии могут вылечить пищевую аллергию

27.06.2019 11:24

В последнее время появляется все больше данных о влиянии кишечного микробиома на работу иммунной системы. Ученые получили успешный опыт излечения от пищевой аллергии путем бактериотерапии. ... подробнее →

Что происходит с госдолгом Украины: эксперты объяснили

27.06.2019 11:00

Специалисты рассказали, на какие показатели стоит обращать внимание в "долговой" статистике. Правительство Украины вновь выходит на рынки заимствований, чтобы рассчитываться с существующими ... подробнее →

У Зеленского провели совещание по экономическим проблемам Донбасса

27.06.2019 10:37

 Накануне в Офисе гаранта Конституции Зеленского состоялось совещание, участники которого обсудили  проблемы экономического характера  на Донбассе. Как передает  ... подробнее →

"Жара" под Авдеевкой: украинские военные объяснили активизацию обнаглевших боевиков

27.06.2019 10:18

Бойцы ООС отошли от линии разведения у Станицы, а под Авдеевкой – попали под обстрел. Впервые за три года на Донбассе состоялось разведение сил. Больше недели у Станицы Луганской не стреляли, ... подробнее →

Обстановка на КПВВ в Донбассе: На всех блокпостах большие очереди машин

27.06.2019 10:00

Сегодня утром в зоне ООС на Донбассе все пункты пропуска открылись согласно летнему графику. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы. В общем через КПВВ последовало 44,9 тысячи человек и 5,2 ... подробнее →

Нацбанк упростил ведение бизнеса в Украине

27.06.2019 09:50

Решение касается оформления карточек для распоряжения счета. Национальный банк Украины (НБУ) урегулировал некоторые вопросы по  безналичным расчетам в гривне , в частности отменил требование ... подробнее →

Конституционный суд ушел в отставку в полном составе

27.06.2019 09:17

20 июня в отставку ушел председатель Конституционного суда Молдовы Михай Поалелунжь, а на следующий день после его отставки Венецианская комиссия обнародовала решение, которым признавала, что ... подробнее →

Оккупанты готовятся провести перепись жителей Донбасса, чтобы оценить "мобилизационный ресурс"

27.06.2019 09:01

    Как рассказал представитель Министерство обороны Украины, разведывательным подразделениям ВСУ удалось узнать о планах российских оккупантов по отношению к жителям неподконтрольных ... подробнее →

Отвод украинских войск на Донбассе: эксперт прокомментировал ситуацию на востоке Украины

27.06.2019 08:39

  Эксперт по военным вопросам Владислав Селезнев, комментируя первый этап отвода украинских подразделений на Донбассе, отметил, что в случае необходимости силы ООС могут оперативно вернуться на ... подробнее →

Туристам, прибывшим в Грузию, будут дарить вино

27.06.2019 08:20

Национальная администрация туризма Грузии планирует вручить гостям страны 300 тыс. бутылок подарочного вина "Саперави".  В аэропортах Грузии возобновится акция вручения в подарок вина ... подробнее →

В ОРДО планируют создавать молодежные медицинские отряды, — СМИ «ДНР»

27.06.2019 08:02

  «Власти» временно неподконтрольной Украине территории Донецкой области планируют создавать молодежные медицинские отряды. Об этом сообщают местные массмедиа. Соответствующее ... подробнее →

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