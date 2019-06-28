Юрий Бутусов в очередном посте, размещенном на его странице в «Фейсбук», назвал ошибкой решение Владимира Зеленского согласиться на разведение войск в Станице Луганской. По мнению ... подробнее →

На временно оккупированных территориях Донецкой области ситуация в медицине дошла до критической точки из-за нехватки медиков и необходимого оборудования. Однако, «молодежный парламент ... подробнее →

Сегодня, 28 июня, волонтеры, активисты, местные жители и украинские военные запустили на воздушных шарах украинский флаг в сторону временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка. Об ... подробнее →

Четверо украинцев, которые находились в плену в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, прибыли в Киев. Встречу в аэропорту "Жуляны" транслировал "112 Украина". Договоренность о передаче ... подробнее →

Несмотря на пророссийскую позицию и связь с Кремлем Виктора Медведчука, в Украине трогать его никто не станет, поскольку ответная реакция Москвы сразу запустит сценарий обострения на Донбассе. Об ... подробнее →

Глава Белого дома в ходе встречи с Владимиром Путиным на полях G20 в Осаке дал согласие посетить мероприятия по празднованию юбилея -75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кремль еще не ... подробнее →

Сейчас украинцы через один становятся интернет-предпринимателями, запуская все более необычные проекты. И поскольку конкуренция в каждом сегменте торговли высока, выигрывают те, кто предлагает ... подробнее →

Стало известно, когда команда президента Владимира Зеленского хочет внести жизненно важные для Украины изменения в Коституцию. Об этом рассказал представитель президента Украины в Верховной Раде ... подробнее →

В ПАСЕ проиграла не Украина, а политика Порошенко 28.06.2019 19:21 Громко хлопнув дверями, крича о предательстве и тридцати серебряниках, украинская делегация демонстративно и скандально покинула ПАСЕ. Украинский посол при Совете Европы отозван, а украинские ... подробнее →