Четверо украинских пленных из "ЛДНР" прибыли в Украину

28.06.2019 22:36

Четверо украинцев, которые находились в плену в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, прибыли в Киев. Встречу в аэропорту "Жуляны" транслировал "112 Украина". Договоренность о передаче ... подробнее →

Спасибо, родненькие: В сторону Донецка запустили украинский флаг

28.06.2019 22:06

Сегодня, 28 июня, волонтеры, активисты, местные жители и украинские военные запустили на воздушных шарах украинский флаг в сторону временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка. Об ... подробнее →

В «ДНР» хотят отправлять студентов в «медицинские отряды»

28.06.2019 21:42

На временно оккупированных территориях Донецкой области ситуация в медицине дошла до критической точки из-за нехватки медиков и необходимого оборудования. Однако, «молодежный парламент ... подробнее →

Разведением войск в Станице Луганской Путина умиротворить не получится - Бутусов

28.06.2019 21:10

Юрий Бутусов в очередном посте, размещенном на его странице в «Фейсбук», назвал ошибкой решение Владимира Зеленского согласиться на разведение войск в Станице Луганской. По мнению ... подробнее →

Зеленский изменит жизнь миллионов украинцев одним документом, детали исторической реформы

28.06.2019 20:44

Стало известно, когда команда президента Владимира Зеленского хочет внести жизненно важные для Украины изменения в Коституцию. Об этом рассказал представитель президента Украины в Верховной Раде ... подробнее →

Как организовать доставку товаров из Европы в Украину для интернет-магазина

28.06.2019 20:20

Сейчас украинцы через один становятся интернет-предпринимателями, запуская все более необычные проекты. И поскольку конкуренция в каждом сегменте торговли высока, выигрывают те, кто предлагает ... подробнее →

Кремль намерен направить Трампу официальное приглашение на юбилей Победы

28.06.2019 20:16

Глава Белого дома в ходе встречи с Владимиром Путиным на полях G20 в Осаке дал согласие посетить мероприятия по празднованию юбилея -75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кремль еще не ... подробнее →

"Хотите честно, Медведчука никто не тронет", - Бачо Корчилава рассказал, почему Украина бессильна против кума Путина

28.06.2019 19:51

Несмотря на пророссийскую позицию и связь с Кремлем Виктора Медведчука, в Украине трогать его никто не станет, поскольку ответная реакция Москвы сразу запустит сценарий обострения на Донбассе. Об ... подробнее →

В ПАСЕ проиграла не Украина, а политика Порошенко

28.06.2019 19:21

Громко хлопнув дверями, крича о предательстве и тридцати серебряниках, украинская делегация демонстративно и скандально покинула ПАСЕ. Украинский посол при Совете Европы отозван, а украинские ... подробнее →

8 фактов о Конституции, которых вы, возможно, не знали

28.06.2019 18:48

Сегодня, в годовщину принятия Основного Закона Украины, хотим напомнить 8 фактов об украинской Конституции, которых вы, возможно, не знали, пишет 0629. Факт первый Первая Конституция в мире была ... подробнее →

«Война, одним словом»: Ходаковский опубликовал фото с важной трассы в ОРДО

28.06.2019 18:19

Экс-командир батальона НВФ «Восток» Александр Ходаковский, а своей странице в соцсети опубликовал фото с разрушенной трассы, ведущей на Луганск, Горловку и Енакиево и отметил, что ранее ... подробнее →

Европа нас предала? Давайте начистоту о лицемерии украинцев

28.06.2019 17:57

Известный журналист Павел Казарин высказал непопулярную точку зрения, в которой призвал не осуждать ПАСЕ за отсутствие поддержки в адрес Украины, когда около 60% ее населения до сих пор позитивно ... подробнее →

Донбасс-только начало: эксперт озвучил пугающий прогноз для Украины

28.06.2019 17:42

Как пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Андреас Умланд, научный сотрудник киевского Института евроатлантической интеграции и внештатный сотрудник Центра европейской ... подробнее →

Под Донецком сгорели поля с пшеницей и ячменем

28.06.2019 17:24

В Донецкой области на двух полях произошли пожары. Об этом сегодня, 28 июня, сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, пишут Донецкие новости . «27 июня в 16 ... подробнее →

5 самых опасных дней в июле 2019 года

28.06.2019 16:57

Зная о том, какие дни июля наиболее опасны, можно правильно спланировать дела. Астрологи рекомендуют быть особенно внимательными и осторожными в такие дни, пишет from-ua. В целом июль окажется ... подробнее →

Крайне важный месяц: гороскоп Павла Глобы на июль 2019 года

28.06.2019 16:40

Июль будет крайне важным месяцем. Ожидается два судьбоносных затмения, а также позитивные изменения в положении планет. Нам понадобится больше здоровья и энергии, потому что мир каждого человека ... подробнее →

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