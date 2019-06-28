Четверо украинских пленных из "ЛДНР" прибыли в Украину28.06.2019 22:36
Четверо украинцев, которые находились в плену в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, прибыли в Киев. Встречу в аэропорту "Жуляны" транслировал "112 Украина". Договоренность о передаче ... подробнее →
Спасибо, родненькие: В сторону Донецка запустили украинский флаг28.06.2019 22:06
Сегодня, 28 июня, волонтеры, активисты, местные жители и украинские военные запустили на воздушных шарах украинский флаг в сторону временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка. Об ... подробнее →
В «ДНР» хотят отправлять студентов в «медицинские отряды»28.06.2019 21:42
На временно оккупированных территориях Донецкой области ситуация в медицине дошла до критической точки из-за нехватки медиков и необходимого оборудования. Однако, «молодежный парламент ... подробнее →
Разведением войск в Станице Луганской Путина умиротворить не получится - Бутусов28.06.2019 21:10
Юрий Бутусов в очередном посте, размещенном на его странице в «Фейсбук», назвал ошибкой решение Владимира Зеленского согласиться на разведение войск в Станице Луганской. По мнению ... подробнее →
Зеленский изменит жизнь миллионов украинцев одним документом, детали исторической реформы28.06.2019 20:44
Стало известно, когда команда президента Владимира Зеленского хочет внести жизненно важные для Украины изменения в Коституцию. Об этом рассказал представитель президента Украины в Верховной Раде ... подробнее →
Как организовать доставку товаров из Европы в Украину для интернет-магазина28.06.2019 20:20
Сейчас украинцы через один становятся интернет-предпринимателями, запуская все более необычные проекты. И поскольку конкуренция в каждом сегменте торговли высока, выигрывают те, кто предлагает ... подробнее →
Кремль намерен направить Трампу официальное приглашение на юбилей Победы28.06.2019 20:16
Глава Белого дома в ходе встречи с Владимиром Путиным на полях G20 в Осаке дал согласие посетить мероприятия по празднованию юбилея -75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кремль еще не ... подробнее →
"Хотите честно, Медведчука никто не тронет", - Бачо Корчилава рассказал, почему Украина бессильна против кума Путина28.06.2019 19:51
Несмотря на пророссийскую позицию и связь с Кремлем Виктора Медведчука, в Украине трогать его никто не станет, поскольку ответная реакция Москвы сразу запустит сценарий обострения на Донбассе. Об ... подробнее →
В ПАСЕ проиграла не Украина, а политика Порошенко28.06.2019 19:21
Громко хлопнув дверями, крича о предательстве и тридцати серебряниках, украинская делегация демонстративно и скандально покинула ПАСЕ. Украинский посол при Совете Европы отозван, а украинские ... подробнее →
8 фактов о Конституции, которых вы, возможно, не знали28.06.2019 18:48
Сегодня, в годовщину принятия Основного Закона Украины, хотим напомнить 8 фактов об украинской Конституции, которых вы, возможно, не знали, пишет 0629. Факт первый Первая Конституция в мире была ... подробнее →
«Война, одним словом»: Ходаковский опубликовал фото с важной трассы в ОРДО28.06.2019 18:19
Экс-командир батальона НВФ «Восток» Александр Ходаковский, а своей странице в соцсети опубликовал фото с разрушенной трассы, ведущей на Луганск, Горловку и Енакиево и отметил, что ранее ... подробнее →
Европа нас предала? Давайте начистоту о лицемерии украинцев28.06.2019 17:57
Известный журналист Павел Казарин высказал непопулярную точку зрения, в которой призвал не осуждать ПАСЕ за отсутствие поддержки в адрес Украины, когда около 60% ее населения до сих пор позитивно ... подробнее →
Донбасс-только начало: эксперт озвучил пугающий прогноз для Украины28.06.2019 17:42
Как пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Андреас Умланд, научный сотрудник киевского Института евроатлантической интеграции и внештатный сотрудник Центра европейской ... подробнее →
Под Донецком сгорели поля с пшеницей и ячменем28.06.2019 17:24
В Донецкой области на двух полях произошли пожары. Об этом сегодня, 28 июня, сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, пишут Донецкие новости . «27 июня в 16 ... подробнее →
5 самых опасных дней в июле 2019 года28.06.2019 16:57
Зная о том, какие дни июля наиболее опасны, можно правильно спланировать дела. Астрологи рекомендуют быть особенно внимательными и осторожными в такие дни, пишет from-ua. В целом июль окажется ... подробнее →
Крайне важный месяц: гороскоп Павла Глобы на июль 2019 года28.06.2019 16:40
Июль будет крайне важным месяцем. Ожидается два судьбоносных затмения, а также позитивные изменения в положении планет. Нам понадобится больше здоровья и энергии, потому что мир каждого человека ... подробнее →
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