Минометы, танки, САУ: жители Донецка слышат звуки тяжелых орудий29.06.2019 22:34
В неподконтрольном украинской власти Донецке и ближайших населенных пунктах началась вечерняя активизация боевых действий. Об этом местные жители пишут в соцсетях, передает donpress.com . В ... подробнее →
Тука: недавнее возвращение пленных — это «недалекая комбинация Путина и Медведчука»29.06.2019 22:06
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука назвал недавнее освобождение четверых украинских пленных «недалекой комбинацией Путина и Медведчука», которая вовсе ... подробнее →
«ЛНР» ожидает блэкаут29.06.2019 21:42
С 5 по 7 июля на всей территории временно неподконтрольной украинскому правительству части Луганской области отключат электроснабжение. Об этом заявил сообщил «заместитель министра топлива, ... подробнее →
В Мариуполе 100 человек находились в трудовом рабстве29.06.2019 21:17
В Мариуполе правоохрнаители разоблачили фейковый благотворительный центр, где держали людей. Об этом сообщат пресс-центр полиции. Установлено, что преступная группировка действовала под видом ... подробнее →
"Крыша съехала?": странный поступок Порошенко позволяет сомневаться в адекватности экс-президента29.06.2019 20:51
Бывший президент Украины Петр Порошенко совершил поездку в село Жидычин Киверцовского района Волынской области, чтобы получить благословение у настоятеля местного монастыря, пишет from-ua. Но ... подробнее →
Астропрогноз на июль 2019: 4 знака Зодиака, которым полезно вспомнить прошлое29.06.2019 20:24
В июле 2019 Меркурий снова повернет в ретроградное движение и начнет двигаться по уже пройденному чуть ранее пути. Это значит, что многие будут каким-то образом возвращаться к прошлому. Это могут ... подробнее →
Под Запорожьем в жутком ДТП погибли туристы29.06.2019 19:48
28 июня в Васильевском районе Запорожской области в результате лобового столкновения Daewoo Sens и Toyota Avensis погибли два человека, еще пятеро получили травмы. Как сообщили в пресс-службе ... подробнее →
Оккупированный Луганск потрясен громким решением Пасечника: люди в отчаянии и не знают, что делать29.06.2019 19:11
Издевательством над людьми и геноцидом назвали жители оккупированной части Луганской области решение оккупационных "властей" "ЛНР" отключить на территории "республики" электричество с 5 по 7 июля. ... подробнее →
«Не можем смотреть на детей — они голодные!»: шахтеры в «ЛНР» требовали выплатить зарплату. ВИДЕО29.06.2019 18:53
Шахтеры и работники предприятий угольной промышленности в ОРЛО долгое время не получают зарплату, несмотря на регулярную отгрузку добытого угля. Люди потребовали вернуть им заработанные деньги во ... подробнее →
Поиск работы в России для сержанта "ЛНР" закончился трагически: Ненашев стал "грузом 200"29.06.2019 18:27
Простился с жизнью террорист "ЛНР" Николай Ненашев, искавший работу наемника в России. Он не дожил до своего 22 дня рождения. О смерти наемника "ЛНР" Ненашева рассказал в Twitter блогер Necro Mancer, ... подробнее →
В «ЛНР» отменяют комендантский час29.06.2019 18:27
Оккупационные «власти ЛНР» решили отменить комендантский час… на один час ночью с 28 на 29 июня. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Главарь «ЛНР» ... подробнее →
"Зрада чи перемога?'' Що означає відведення українських військ на Донбасі29.06.2019 17:56
У середу, 26 червня, українців вразила новина про відвід українських підрозділів у Станиці Луганській. Аналогічні дії повинні були провести і російські терористичні війська з боку окупованої ... подробнее →
Путин: инцидент в Керченском проливе - провокация Порошенко29.06.2019 17:35
Президент России Владимир Путин обвинил бывшую украинскую власть в организации провокации в Керченском проливе для предвыборной агитации. Путин также сказал, что возвращение российской делегации в ... подробнее →
Пенсия: как узнать свой трудовой стаж и размер выплат29.06.2019 17:16
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) разработал портал электронных услуг, направленный на то, чтобы упростить получение украинцами информации и консультаций по многим вопросам, пишет from-ua. Таким ... подробнее →
Не травите себя! В мариупольских дворах начали борьбу с опасными элементами декора29.06.2019 16:51
Мариупольцев призывают отказаться от использования автомобильных шин для украшения придомовых территорий и детских площадок. Об этом сообщает mrpl.city. В частности, устанавливая резину и ... подробнее →
Жуткое преображение: Мать и дочь легли под нож, чтобы стать похожими на любимую певицу29.06.2019 16:32
Синдром подражания знаменитостям был как самостоятельный феномен описан психологами в начале нашего века. По данным социологических исследований, звездам подражает около трети населения развитых ... подробнее →
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