В Мариуполе правоохрнаители разоблачили фейковый благотворительный центр, где держали людей. Об этом сообщат пресс-центр полиции. Установлено, что преступная группировка действовала под видом ... подробнее →

С 5 по 7 июля на всей территории временно неподконтрольной украинскому правительству части Луганской области отключат электроснабжение. Об этом заявил сообщил «заместитель министра топлива, ... подробнее →

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука назвал недавнее освобождение четверых украинских пленных «недалекой комбинацией Путина и Медведчука», которая вовсе ... подробнее →

В неподконтрольном украинской власти Донецке и ближайших населенных пунктах началась вечерняя активизация боевых действий. Об этом местные жители пишут в соцсетях, передает donpress.com . В ... подробнее →