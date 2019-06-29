Вооруженные боевики «ДНР» без причин задерживают наблюдателей СММ ОБСЕ29.06.2019 14:12
Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области без объяснения причин задерживают наблюдателей СММ ОБСЕ. Вот что узнали ... подробнее →
Путин сделал важное заявление по поводу освобождения украинских моряков29.06.2019 13:49
Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи G20 сделал важное заявление по поводу освобождения пленных украинских моряков, которые удерживаются в российском СИЗО. ... подробнее →
Стрелков: "Под Донецком и Горловкой всю ночь шли артиллерийские бои, гремели канонады - у нас огромные потери"29.06.2019 13:24
Бывший "министр обороны" террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил об обострении конфликта на Донбассе и больших потерях в группировках "ДНР". О ситуации на фронте российский террорист ... подробнее →
Боевики «ДНР» минируют дороги в районе н.п. Петровское и Викторовка29.06.2019 13:11
Боевики «ДНР» и российские оккупанты минируют противотанковыми минами дороги в районах временно оккупированных н.п. Перовское, Богдановка, Викторовка. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →
Члены НВФ из гранатометов обстреляли жилой сектор в Золотом-429.06.2019 12:50
Подразделения НВФ 27 июня совершили обстрел мирного населенного пункта Золотое-4 вдоль линии разграничения. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook. Факт обстрела ... подробнее →
Минус 6 боевиков за сутки: ВСУ жестко пресекли артобстрелы "Л/ДНР" по всему фронту29.06.2019 12:32
Пресс-служба штаба Операции Объединенных сил рассказала о существенных потерях российско-оккупационных войск на Востоке Украины. Вчера, 28 июня, вооруженные формирования "Л/ДНР" 32 раза нарушили ... подробнее →
29 июня: праздник, именины, календарь, Тихон Тихий, обряды дня29.06.2019 12:14
29 июня — 180-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 185 дней, пишет АиФ. Международный день В июне 2014 года Генеральная Ассамблея ООН заслушала доклад Нобелевского ... подробнее →
В Украине пропадают люди. Это мистика или преступление?29.06.2019 11:49
Самый сильный страх – это незнание. Пока человек не знает причину какого-то происшествия, его фантазия дорисовывает самые ужасающие версии, пишет from-ua. В июне Украину всколыхнули ... подробнее →
Українські шахтарі можуть залишитися без роботи: у чому причина29.06.2019 11:28
Наша країна вже до 2025 року може зіткнутися із проблемою відсутності робочих місць для гірників та занепадом шахтарських областей, і все це у зв’язку із необхідністю закриття неприбуткових ... подробнее →
«Подняли вопль»: В «ЛНР» отреагировали на заявление Порошенко по Крыму29.06.2019 11:11
Заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о Крыме еще раз продемонстрировало неготовность Киева к диалогу. Как информирует replyua.net со ссылкой на Nation News, такое заявление ... подробнее →
В неподконтрольной Макеевке женщина пыталась покончить жизнь самоубийством29.06.2019 10:44
Во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) женщина хотела спрыгнуть с 5 этажа. Об этом сообщает МЧС «ДНР», пишут Донецкие новости . Инцидент ... подробнее →
В Украине нанесли сокрушительный удар по водителям: что изменится29.06.2019 10:28
В Раде подготовили Законопроект №10236 от 17.04.2019 «О внесении дополнения в статью 286 Уголовного кодекса Украины относительно ответственности за нарушение правил безопасности дорожного ... подробнее →
Думаете, американцы за Украину воюют? Им плевать на нас - Михаил Чаплыга29.06.2019 10:10
Соединенные Штаты Америки используют Украину в качестве разменной монеты в экономических войнах с Россией в Европе. И раз уж украинские власти готовы быть аргументом для этой войны с россиянами, то ... подробнее →
В «ДНР» гражданку Украины отправили в колонию на 12 лет29.06.2019 09:45
«Верховный суд ДНР» признал гражданку Украины виновной «в осуществлении шпионажа и экстремистской деятельности». Об этом сообщили в «генпрокуратуре ДНР», пишут ... подробнее →
Боевики "ДНР" сделали признание: За 5 недель у нас куча "200" и "300"29.06.2019 09:29
За последние месяцы боевики РФ понесли колоссальные потери, у бандформирований "ДНР/ЛНР" не только убитые, но и раненые. Ситуация на фронте настолько серьезная, что оккупанты уже об этом говорят в ... подробнее →
Путин с Трампом договорились, сколько еще продлится война на Донбассе29.06.2019 09:12
После встречи Президента США Дональда Трампа и Президента России Владимира Путина, в сентябре начнутся первые шаги по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом сообщил политолог Павел Рудяков, ... подробнее →
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- В неподконтрольной Макеевке женщина пыталась покончить жизнь самоубийством10:44
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- Вооруженные боевики «ДНР» без причин задерживают наблюдателей СММ ОБСЕ 14:12
- Путин сделал важное заявление по поводу освобождения украинских моряков13:49
- Стрелков: "Под Донецком и Горловкой всю ночь шли артиллерийские бои, гремели канонады - у нас огромные потери"13:24
- Боевики «ДНР» минируют дороги в районе н.п. Петровское и Викторовка 13:11
- Члены НВФ из гранатометов обстреляли жилой сектор в Золотом-412:50
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