Боевики «ДНР» и российские оккупанты минируют противотанковыми минами дороги в районах временно оккупированных н.п. Перовское, Богдановка, Викторовка. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →

Бывший "министр обороны" террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил об обострении конфликта на Донбассе и больших потерях в группировках "ДНР". О ситуации на фронте российский террорист ... подробнее →

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи G20 сделал важное заявление по поводу освобождения пленных украинских моряков, которые удерживаются в российском СИЗО. ... подробнее →

Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области без объяснения причин задерживают наблюдателей СММ ОБСЕ. Вот что узнали ... подробнее →

Самый сильный страх – это незнание. Пока человек не знает причину какого-то происшествия, его фантазия дорисовывает самые ужасающие версии, пишет from-ua. В июне Украину всколыхнули ... подробнее →

29 июня — 180-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 185 дней, пишет АиФ. Международный день В июне 2014 года Генеральная Ассамблея ООН заслушала доклад Нобелевского ... подробнее →

Подразделения НВФ 27 июня совершили обстрел мирного населенного пункта Золотое-4 вдоль линии разграничения. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook. Факт обстрела ... подробнее →

В Раде подготовили Законопроект №10236 от 17.04.2019 «О внесении дополнения в статью 286 Уголовного кодекса Украины относительно ответственности за нарушение правил безопасности дорожного ... подробнее →

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) женщина хотела спрыгнуть с 5 этажа. Об этом сообщает МЧС «ДНР», пишут Донецкие новости . Инцидент ... подробнее →

Заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о Крыме еще раз продемонстрировало неготовность Киева к диалогу. Как информирует replyua.net со ссылкой на Nation News, такое заявление ... подробнее →

Наша країна вже до 2025 року може зіткнутися із проблемою відсутності робочих місць для гірників та занепадом шахтарських областей, і все це у зв’язку із необхідністю закриття неприбуткових ... подробнее →

Путин с Трампом договорились, сколько еще продлится война на Донбассе 29.06.2019 09:12 После встречи Президента США Дональда Трампа и Президента России Владимира Путина, в сентябре начнутся первые шаги по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом сообщил политолог Павел Рудяков, ... подробнее →