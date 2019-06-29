Минометы, танки, САУ: жители Донецка слышат звуки тяжелых орудий

29.06.2019 22:34

В неподконтрольном украинской власти Донецке и ближайших населенных пунктах началась вечерняя активизация боевых действий. Об этом местные жители пишут в соцсетях, передает donpress.com . В ... подробнее →

Тука: недавнее возвращение пленных — это «недалекая комбинация Путина и Медведчука»

29.06.2019 22:06

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука назвал недавнее освобождение четверых украинских пленных «недалекой комбинацией Путина и Медведчука», которая вовсе ... подробнее →

«ЛНР» ожидает блэкаут

29.06.2019 21:42

С 5 по 7 июля на всей территории временно неподконтрольной украинскому правительству части Луганской области отключат электроснабжение. Об этом заявил сообщил «заместитель министра топлива, ... подробнее →

В Мариуполе 100 человек находились в трудовом рабстве

29.06.2019 21:17

В Мариуполе правоохрнаители разоблачили фейковый благотворительный центр, где держали людей. Об этом сообщат пресс-центр полиции. Установлено, что преступная группировка действовала под видом ... подробнее →

"Крыша съехала?": странный поступок Порошенко позволяет сомневаться в адекватности экс-президента

29.06.2019 20:51

Бывший президент Украины Петр Порошенко совершил поездку в село Жидычин Киверцовского района Волынской области, чтобы получить благословение у настоятеля местного монастыря, пишет from-ua. Но ... подробнее →

Астропрогноз на июль 2019: 4 знака Зодиака, которым полезно вспомнить прошлое

29.06.2019 20:24

В июле 2019 Меркурий снова повернет в ретроградное движение и начнет двигаться по уже пройденному чуть ранее пути. Это значит, что многие будут каким-то образом возвращаться к прошлому. Это могут ... подробнее →

Под Запорожьем в жутком ДТП погибли туристы

29.06.2019 19:48

28 июня в Васильевском районе Запорожской области в результате лобового столкновения Daewoo Sens и Toyota Avensis погибли два человека, еще пятеро получили травмы. Как сообщили в пресс-службе ... подробнее →

Оккупированный Луганск потрясен громким решением Пасечника: люди в отчаянии и не знают, что делать

29.06.2019 19:11

Издевательством над людьми и геноцидом назвали жители оккупированной части Луганской области решение оккупационных "властей" "ЛНР" отключить на территории "республики" электричество с 5 по 7 июля. ... подробнее →

«Не можем смотреть на детей — они голодные!»: шахтеры в «ЛНР» требовали выплатить зарплату. ВИДЕО

29.06.2019 18:53

Шахтеры и работники предприятий угольной промышленности в ОРЛО долгое время не получают зарплату, несмотря на регулярную отгрузку добытого угля. Люди потребовали вернуть им заработанные деньги во ... подробнее →

Поиск работы в России для сержанта "ЛНР" закончился трагически: Ненашев стал "грузом 200"

29.06.2019 18:27

Простился с жизнью террорист "ЛНР" Николай Ненашев, искавший работу наемника в России. Он не дожил до своего 22 дня рождения. О смерти наемника "ЛНР" Ненашева рассказал в Twitter блогер Necro Mancer, ... подробнее →

В «ЛНР» отменяют комендантский час

29.06.2019 18:27

Оккупационные «власти ЛНР» решили отменить комендантский час… на один час ночью с 28 на 29 июня. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Главарь «ЛНР» ... подробнее →

"Зрада чи перемога?'' Що означає відведення українських військ на Донбасі

29.06.2019 17:56

У середу, 26 червня, українців вразила новина про відвід українських підрозділів у Станиці Луганській. Аналогічні дії повинні були провести і російські терористичні війська з боку окупованої ... подробнее →

Путин: инцидент в Керченском проливе - провокация Порошенко

29.06.2019 17:35

Президент России Владимир Путин обвинил бывшую украинскую власть в организации провокации в Керченском проливе для предвыборной агитации. Путин также сказал, что возвращение российской делегации в ... подробнее →

Пенсия: как узнать свой трудовой стаж и размер выплат

29.06.2019 17:16

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) разработал портал электронных услуг, направленный на то, чтобы упростить получение украинцами информации и консультаций по многим вопросам, пишет from-ua. Таким ... подробнее →

Не травите себя! В мариупольских дворах начали борьбу с опасными элементами декора

29.06.2019 16:51

Мариупольцев призывают отказаться от использования автомобильных шин для украшения придомовых территорий и детских площадок. Об этом сообщает mrpl.city. В частности, устанавливая резину и ... подробнее →

Жуткое преображение: Мать и дочь легли под нож, чтобы стать похожими на любимую певицу

29.06.2019 16:32

Синдром подражания знаменитостям был как самостоятельный феномен описан психологами в начале нашего века. По данным социологических исследований, звездам подражает около трети населения развитых ... подробнее →

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