Идеальная профессия для каждого знака зодиака 29.06.2019 14:31 Выбор профессии – одно из ключевых решений, которое человек принимает в жизни. Работе мы посвящаем треть своего времени, а значит от того, добиваемся ли мы успехов на профессиональном поприще и ... подробнее →

Путин сделал важное заявление по поводу освобождения украинских моряков 29.06.2019 13:49 Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи G20 сделал важное заявление по поводу освобождения пленных украинских моряков, которые удерживаются в российском СИЗО. ... подробнее →