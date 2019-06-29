Вооруженные боевики «ДНР» без причин задерживают наблюдателей СММ ОБСЕ

29.06.2019 14:12

Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области без объяснения причин задерживают наблюдателей СММ ОБСЕ. Вот что узнали ... подробнее →

Путин сделал важное заявление по поводу освобождения украинских моряков

29.06.2019 13:49

 Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи G20 сделал важное заявление по поводу освобождения пленных украинских моряков, которые удерживаются в российском СИЗО. ... подробнее →

Стрелков: "Под Донецком и Горловкой всю ночь шли артиллерийские бои, гремели канонады - у нас огромные потери"

29.06.2019 13:24

Бывший "министр обороны" террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил об обострении конфликта на Донбассе и больших потерях в группировках "ДНР". О ситуации на фронте российский террорист ... подробнее →

Боевики «ДНР» минируют дороги в районе н.п. Петровское и Викторовка

29.06.2019 13:11

Боевики «ДНР» и российские оккупанты минируют противотанковыми минами дороги в районах временно оккупированных н.п. Перовское, Богдановка, Викторовка. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →

Члены НВФ из гранатометов обстреляли жилой сектор в Золотом-4

29.06.2019 12:50

Подразделения НВФ 27 июня совершили обстрел мирного населенного пункта Золотое-4 вдоль линии разграничения. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook. Факт обстрела ... подробнее →

Минус 6 боевиков за сутки: ВСУ жестко пресекли артобстрелы "Л/ДНР" по всему фронту

29.06.2019 12:32

Пресс-служба штаба Операции Объединенных сил рассказала о существенных потерях российско-оккупационных войск на Востоке Украины. Вчера, 28 июня, вооруженные формирования "Л/ДНР" 32 раза нарушили ... подробнее →

29 июня: праздник, именины, календарь, Тихон Тихий, обряды дня

29.06.2019 12:14

29 июня — 180-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 185 дней, пишет АиФ. Международный день В июне 2014 года Генеральная Ассамблея ООН заслушала доклад Нобелевского ... подробнее →

В Украине пропадают люди. Это мистика или преступление?

29.06.2019 11:49

Самый сильный страх – это незнание. Пока человек не знает причину какого-то происшествия, его фантазия дорисовывает самые ужасающие версии, пишет from-ua. В июне Украину всколыхнули ... подробнее →

Українські шахтарі можуть залишитися без роботи: у чому причина

29.06.2019 11:28

Наша країна вже до 2025 року може зіткнутися із проблемою відсутності робочих місць для гірників та занепадом шахтарських областей, і все це у зв’язку із необхідністю закриття неприбуткових ... подробнее →

«Подняли вопль»: В «ЛНР» отреагировали на заявление Порошенко по Крыму

29.06.2019 11:11

Заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о Крыме еще раз продемонстрировало неготовность Киева к диалогу. Как информирует replyua.net со ссылкой на Nation News, такое заявление ... подробнее →

В неподконтрольной Макеевке женщина пыталась покончить жизнь самоубийством

29.06.2019 10:44

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) женщина хотела спрыгнуть с 5 этажа. Об этом сообщает МЧС «ДНР», пишут Донецкие новости . Инцидент ... подробнее →

В Украине нанесли сокрушительный удар по водителям: что изменится

29.06.2019 10:28

В Раде подготовили Законопроект №10236 от 17.04.2019 «О внесении дополнения в статью 286 Уголовного кодекса Украины относительно ответственности за нарушение правил безопасности дорожного ... подробнее →

Думаете, американцы за Украину воюют? Им плевать на нас - Михаил Чаплыга

29.06.2019 10:10

Соединенные Штаты Америки используют Украину в качестве разменной монеты в экономических войнах с Россией в Европе. И раз уж украинские власти готовы быть аргументом для этой войны с россиянами, то ... подробнее →

В «ДНР» гражданку Украины отправили в колонию на 12 лет

29.06.2019 09:45

«Верховный суд ДНР» признал гражданку Украины виновной «в осуществлении шпионажа и экстремистской деятельности». Об этом сообщили в «генпрокуратуре ДНР», пишут ... подробнее →

Боевики "ДНР" сделали признание: За 5 недель у нас куча "200" и "300"

29.06.2019 09:29

За последние месяцы боевики РФ понесли колоссальные потери, у бандформирований "ДНР/ЛНР" не только убитые, но и раненые. Ситуация на фронте настолько серьезная, что оккупанты уже об этом говорят в ... подробнее →

Путин с Трампом договорились, сколько еще продлится война на Донбассе

29.06.2019 09:12

После встречи Президента США Дональда Трампа и Президента России Владимира Путина, в сентябре начнутся первые шаги по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом сообщил политолог Павел Рудяков, ... подробнее →

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