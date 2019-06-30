Глава Франции Эммануэль Макрон посетит Россию для участия в мероприятиях празднования 75-летия победы над нацистами во Второй мировой войне, которое будет проходить в 2020 году. Как передает ... подробнее →

На днях первые жители Донбасса получили паспорта РФ. Место прописки в паспортах РФ оставляют пустым. По законам России, получить регистрацию надо в течение недели, однако дончане и луганчане ... подробнее →

На сегодняшний день у 58% взрослых украинцев отсутствует уверенность в завтрашнем дне, а присутствует у относительного меньшинства 42%. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research ... подробнее →

В пригородных поселках временно оккупированной Горловки – поселке Гольмовском и поселке Озеряновка оккупационные «власти ДНР» открыли две детские площадки. Вот что узнали ... подробнее →

У 58% взрослых украинцев отсутствует уверенность в завтрашнем дне, а присутствует у относительного меньшинства 42%, свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, пишет ... подробнее →

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков объяснил, что мешает президенту Владимиру Зеленскому сместить Юрия Луценко уже сейчас Представитель президентской партии рассказал ... подробнее →

Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко с большой радостью рассказала, что сегодня в Италии будет показан скандальный фильм про Украину режиссера Оливера Стоуна. Премьера ленты, в которой снялись ... подробнее →

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины в районе КПП «ДНР» «Александровка» («Каргилл») запланирована реконструкция. Схема будет подписана 1 июля, ... подробнее →

В Украине после постепенного вывода части банкнот и монет, введения новых денег украинцы смогут рассчитываться "копейками" номиналом 10 и 50 коп. Кроме того, останутся железные 1,2,5 и 10 грн. Самая ... подробнее →

Халва — одно из любимых лакомств сладкоежек. Она вкусная и полезная. Специалисты советуют халвой, причем любого вида, не злоупотреблять. Достаточно съедать граммов 30 в день, чтобы испытать ... подробнее →

Встреча президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина на саммите G20 в японской Осаке, где речь шла об Украине , вызвала возмущение бывшего главы государства Петра ... подробнее →

В России рассказали, кто вернет Крым Украине 30.06.2019 16:49 Крымский полуостров Украины вернет следующий президент России, который сменит Владимира Путина и это может быть нынешний мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом рассказал российский адвокат Илья Новиков ... подробнее →