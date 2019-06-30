Под Горловкой вблизи линии фронта открыли две детские площадки

30.06.2019 22:34

В пригородных поселках временно оккупированной Горловки – поселке Гольмовском и поселке Озеряновка оккупационные «власти ДНР» открыли две детские площадки. Вот что узнали ... подробнее →

Опрос: у 58% украинцев нет уверенности в завтрашнем дне

30.06.2019 22:08

На сегодняшний день у 58% взрослых украинцев отсутствует уверенность в завтрашнем дне, а присутствует у относительного меньшинства 42%. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research ... подробнее →

Правда о гражданстве РФ для жителей оккупированного Донбасса

30.06.2019 21:40

На днях первые жители Донбасса получили паспорта РФ. Место прописки в паспортах РФ оставляют пустым. По законам России, получить регистрацию надо в течение недели, однако дончане и луганчане ... подробнее →

«Мы многим им обязаны»: Макрон анонсировал поездку в Россию

30.06.2019 21:07

Глава Франции Эммануэль Макрон посетит Россию для участия в мероприятиях празднования 75-летия победы над нацистами во Второй мировой войне, которое будет проходить в 2020 году. Как передает ... подробнее →

Виктор Медведчук приобрел еще один телеканал

30.06.2019 20:42

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук возможно приобрел акции телеканала «Интер», принадлежащего украинскому бизнесмену ... подробнее →

"Мне жаль Украину": жена Медведчука в восторге от нового скандального фильма с Путиным

30.06.2019 20:08

Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко с большой радостью рассказала, что сегодня в Италии будет показан скандальный фильм про Украину режиссера Оливера Стоуна. Премьера ленты, в которой снялись ... подробнее →

«Луценко осталось недолго»: у Зеленского сделали заявление, которого ждали все украинцы

30.06.2019 19:33

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков объяснил, что мешает президенту Владимиру Зеленскому сместить Юрия Луценко уже сейчас Представитель президентской партии рассказал ... подробнее →

Меньше половины украинцев уверены в завтрашнем дне

30.06.2019 19:07

У 58% взрослых украинцев отсутствует уверенность в завтрашнем дне, а присутствует у относительного меньшинства 42%, свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, пишет ... подробнее →

Порошенко о встрече Трампа с Путиным на G20: Тревожный сигнал

30.06.2019 18:33

Встреча президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина на саммите G20 в японской Осаке, где речь шла об Украине , вызвала возмущение бывшего главы государства Петра ... подробнее →

Стало известно, кому нельзя есть халву

30.06.2019 18:06

Халва — одно из любимых лакомств сладкоежек. Она вкусная и полезная. Специалисты советуют халвой, причем любого вида, не злоупотреблять. Достаточно съедать граммов 30 в день, чтобы испытать ... подробнее →

В Украине отменяют часть купюр и монет: чем можно будет платить

30.06.2019 17:40

В Украине после постепенного вывода части банкнот и монет, введения новых денег украинцы смогут рассчитываться "копейками" номиналом 10 и 50 коп. Кроме того, останутся железные 1,2,5 и 10 грн. Самая ... подробнее →

В «ДНР» решили реконструировать КПП «Александровка»

30.06.2019 17:15

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины в районе КПП «ДНР» «Александровка» («Каргилл») запланирована реконструкция. Схема будет подписана 1 июля, ... подробнее →

В России рассказали, кто вернет Крым Украине

30.06.2019 16:49

Крымский полуостров Украины вернет следующий президент России, который сменит Владимира Путина и это может быть нынешний мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом рассказал российский адвокат Илья Новиков ... подробнее →

"Наша пехота к чертям спалила логово врага - пылало долго", - Мысягин рассказал про мощный контрудар ВСУ под Горловкой

30.06.2019 16:29

Под Горловкой российские наемники открыли огонь по позициям украинской армии, однако получили мощный контрудар в ответ. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил волонтер Юрий Мысягин, ... подробнее →

Кучма: миссия ОБСЕ должа подтвердить разведение сторон в «Станице Луганской»

30.06.2019 16:08

(СММ) ОБСЕ в ближайшее время проведет верификацию отвода военных из района Станица Луганская с обеих сторон и представит окончательный вывод. Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонней ... подробнее →

Под Горловкой ВСУ сделали "грузом 200" предателя Пархоменко, мечтавшего об оккупации Киева

30.06.2019 15:49

Под Горловкой 29 июня ликвидировали террориста Дмитрия Пахоменко. Он был ярым ненавистником Украины. О смерти предателя рассказал в Twitter блогер Necro Mancer, передает " Диалог.UA ". О смерти ... подробнее →

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