Богдан рассказал, как проходил набор команды Зеленского01.07.2019 22:38
Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан поведал, каким образом производился набор членов команды Владимира Зеленского. Так пишет replyua.net , ссылаясь на ... подробнее →
В Украине грядет подорожание сигарет: когда и на сколько01.07.2019 22:16
С 1 июля в Украине повышаются ставки акцизного сбора на табачные изделия на 9%, в результате чего последние подорожают в среднем на 2-3 грн. Такой рост цены предусмотрен изменениями в Налоговом кодексе, которые Верховная Рада внесла перед принятием ... подробнее →
Названы летние фрукты, замедляющие старение01.07.2019 21:55
Диетологи перечислили фрукты, которые замедлят старение. Немецкими учеными было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что существуют определенные фрукты, способствующие сохранению красоты и молодости, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ... подробнее →
Зеленский внес в Раду законопроект о снижении стоимости электроэнергии01.07.2019 21:32
Президентский законопроект предлагает парламенту ввести новую формулу формирования цены электроэнергии. На сайте Верховной Рады появился текст президентского законопроекта о рынке электроэнергии, ... подробнее →
"В его силах сделать две вещи", - Тимошенко дала совет Зеленскому01.07.2019 21:15
Юлия Тимошенко считает, что Владимир Зеленский имеет возможность сделать две вещи, которые нужны для того, чтобы прекратить кражи стратегической собственности Украины – ГТС. Так, глава ... подробнее →
Уже с 1 июля: для водителей изменили правила01.07.2019 21:00
Во французской столице с приходом следующего месяца вводится запрет на въезд автомобилей с дизельными силовыми установками. Известно, что под запрет попадают транспортные средства старше 2006 года. Об этом стало известно благодаря сообщениям европейских ... подробнее →
Зеленский жестко отреагировал на обострение в зоне ООС01.07.2019 20:45
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз и США должным образом отреагировать на обострение ситуации на Донбассе. Об этом он написал на своей странице в соцсети. Комментируя обстрел ... подробнее →
Отвод войск на Донбассе: россияне обстреляли наряд полиции01.07.2019 20:30
Пресс-центр ОС в Facebook сообщает, что вчера, 30 июня, на Донбассе российские военные обстреляли наряд полиции , передает replyua.net . Так, сообщается, что нападение было совершено в ... подробнее →
Украинцам пообещали дополнительные выплаты: кому повезет уже в июле01.07.2019 20:03
С 2019 года в Украине начнется осовременивание пенсий. При этом первыми повышение выплат почувствуют на себе военные пенсионеры. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко. "Со следующего ... подробнее →
В «Слуге народа» паника, до выборов дотянут не все: что задумал Зеленский01.07.2019 19:48
Глава «Слуги народа» Дмитрий Разумков заявил о возможных чистках в рядах партии Об этом он рассказал в интервью Цензор. нет . Разумков назвал главное отличие ... подробнее →
Оговорка Вакарчука о российском Крыме «взорвала» интернет. ВИДЕО01.07.2019 19:30
Святослав Вакарчук во время предвыборного тура в Харькове оговорился и назвал Крым российским. Видео инцидента попало в Сеть в понедельник, 1 июня, передает Корреспондент . Инцидент ... подробнее →
Выходные и праздники в июле: как будут отдыхать украинцы.01.07.2019 19:14
Выходные дни в июле 2019 года - редкость. В этом месяце нет больших государственных и церковных праздников. Таким образом, в июле украинцы будут отдыхать всего восемь дней, пишут Подробности . ... подробнее →
Гиркин объяснил, чем опасно для «ЛДНР» разведение сил возле Станицы Луганской01.07.2019 19:01
Экс-командир подразделений НВФ Игорь Гиркин «Стрелков» возмущен разведением сил и средств возле Станицы Луганской, инициированным украинской стороной. Об этом он написал на своей странице ... подробнее →
Ученые разгадали тайну Космоса: «сенсационное открытие»01.07.2019 18:40
На одну загадку в Космосе стало меньше, ученые сделали новое открытие Канадские астрономы Западного университета в Онтарио выяснили, как возникают сверхмассивные ... подробнее →
Украина осуществила импорт электричества из ЕС01.07.2019 18:20
Наша страна впервые за свою историю получила электроэнергию из Словакии и Венгрии. Как передает replyua.net , произошло это в пределах так называемого Бурштинского энергоострова, пишет «Экономическая правда» сославшись на ... подробнее →
Зеленский провел новые кадровые изменения в СБУ01.07.2019 18:06
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Нескромного заместителем председателя СБУ. Об этом сказано в указе главы государства № 473/2019. Также, глава государства назначил ... подробнее →
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