Богдан рассказал, как проходил набор команды Зеленского01.07.2019 22:38
Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан поведал, каким образом производился набор членов команды Владимира Зеленского. Так пишет replyua.net , ссылаясь на ... подробнее →
В Украине грядет подорожание сигарет: когда и на сколько01.07.2019 22:16
С 1 июля в Украине повышаются ставки акцизного сбора на табачные изделия на 9%, в результате чего последние подорожают в среднем на 2-3 грн. Такой рост цены предусмотрен изменениями в Налоговом кодексе, которые Верховная Рада внесла перед принятием ... подробнее →
Названы летние фрукты, замедляющие старение01.07.2019 21:55
Диетологи перечислили фрукты, которые замедлят старение. Немецкими учеными было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что существуют определенные фрукты, способствующие сохранению красоты и молодости, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ... подробнее →
Зеленский внес в Раду законопроект о снижении стоимости электроэнергии01.07.2019 21:32
Президентский законопроект предлагает парламенту ввести новую формулу формирования цены электроэнергии. На сайте Верховной Рады появился текст президентского законопроекта о рынке электроэнергии, ... подробнее →
"В его силах сделать две вещи", - Тимошенко дала совет Зеленскому01.07.2019 21:15
Юлия Тимошенко считает, что Владимир Зеленский имеет возможность сделать две вещи, которые нужны для того, чтобы прекратить кражи стратегической собственности Украины – ГТС. Так, глава ... подробнее →
Уже с 1 июля: для водителей изменили правила01.07.2019 21:00
Во французской столице с приходом следующего месяца вводится запрет на въезд автомобилей с дизельными силовыми установками. Известно, что под запрет попадают транспортные средства старше 2006 года. Об этом стало известно благодаря сообщениям европейских ... подробнее →
Зеленский жестко отреагировал на обострение в зоне ООС01.07.2019 20:45
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз и США должным образом отреагировать на обострение ситуации на Донбассе. Об этом он написал на своей странице в соцсети. Комментируя обстрел ... подробнее →
Отвод войск на Донбассе: россияне обстреляли наряд полиции01.07.2019 20:30
Пресс-центр ОС в Facebook сообщает, что вчера, 30 июня, на Донбассе российские военные обстреляли наряд полиции , передает replyua.net . Так, сообщается, что нападение было совершено в ... подробнее →
Украинцам пообещали дополнительные выплаты: кому повезет уже в июле01.07.2019 20:03
С 2019 года в Украине начнется осовременивание пенсий. При этом первыми повышение выплат почувствуют на себе военные пенсионеры. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко. "Со следующего ... подробнее →
В «Слуге народа» паника, до выборов дотянут не все: что задумал Зеленский01.07.2019 19:48
Глава «Слуги народа» Дмитрий Разумков заявил о возможных чистках в рядах партии Об этом он рассказал в интервью Цензор. нет . Разумков назвал главное отличие ... подробнее →
Оговорка Вакарчука о российском Крыме «взорвала» интернет. ВИДЕО01.07.2019 19:30
Святослав Вакарчук во время предвыборного тура в Харькове оговорился и назвал Крым российским. Видео инцидента попало в Сеть в понедельник, 1 июня, передает Корреспондент . Инцидент ... подробнее →
Выходные и праздники в июле: как будут отдыхать украинцы.01.07.2019 19:14
Выходные дни в июле 2019 года - редкость. В этом месяце нет больших государственных и церковных праздников. Таким образом, в июле украинцы будут отдыхать всего восемь дней, пишут Подробности . ... подробнее →
Гиркин объяснил, чем опасно для «ЛДНР» разведение сил возле Станицы Луганской01.07.2019 19:01
Экс-командир подразделений НВФ Игорь Гиркин «Стрелков» возмущен разведением сил и средств возле Станицы Луганской, инициированным украинской стороной. Об этом он написал на своей странице ... подробнее →
Ученые разгадали тайну Космоса: «сенсационное открытие»01.07.2019 18:40
На одну загадку в Космосе стало меньше, ученые сделали новое открытие Канадские астрономы Западного университета в Онтарио выяснили, как возникают сверхмассивные ... подробнее →
Украина осуществила импорт электричества из ЕС01.07.2019 18:20
Наша страна впервые за свою историю получила электроэнергию из Словакии и Венгрии. Как передает replyua.net , произошло это в пределах так называемого Бурштинского энергоострова, пишет «Экономическая правда» сославшись на ... подробнее →
Зеленский провел новые кадровые изменения в СБУ01.07.2019 18:06
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Нескромного заместителем председателя СБУ. Об этом сказано в указе главы государства № 473/2019. Также, глава государства назначил ... подробнее →
- «Как только будет сигнал, мы…»: Зеленский раскрыл план по возвращения Донбасса08:30
- «Все, что осталось»: члены НВФ показали позицию, уничтоженную бойцами ВСУ08:15
- «Мы в отчаянии»: возмущенные жители прифронтовых городов на Донбассе выставили ультиматум оккупантам из Горловки08:00
- Безжалостнная оса! В Мариуполе водитель "ВАЗа" врезался в "RAV4" из-за укуса насекомого22:33
- Владимир Зеленский: Донбасс — это Украина. Для нас все украинцы равны22:15
- Жители Майорского и Зайцево пригрозили Горловке: "Скоро никто из вас в неоккупированную Украину не заедет21:58
- Нужно все делать параллельно: Зеленский предложил решение по Донбассу20:01
- Помочь пехоте на передовой: командующий ООС проверил готовность танковых войск19:33
- В «ЛНР» собирают подписи за предоставление «особого статуса» в составе Украины18:59
- Эксперт рассказал об опасных ловушках, которые Путин готовит на Донбассе18:02
- Названы растительные продукты, продлевающие молодость13:38
- "Просил не бить по печени": юноша зверски расправился с ликвидатором ЧАЭС13:20
- Разведение сторон заморозит конфликт на Донбассе: командующий ООС предупредил о последствиях 13:00
- В этом году – все наоборот: синоптик удивил прогнозом до конца лета12:48
- В Азовском море исследователи нашли 70-метровую железнодорожную колею12:30
- Геращенко перешла все границы, экстренное обращение Зеленского: «Уникальная женщина»12:16
- Зеленский сегодня представит новых глав двух ОГА12:00
- Папа Римский, встретившись с Путиным, дал оценку событиям на Донбассе11:43
- Парубий распорядился установить в ВР сенсорные кнопки для голосования11:15
- Зеленский объяснил, как будет выполнять Минские соглашения11:00
- Ученые подсказали дамам, как по лицу вычислить мужчину-изменщика10:15
- Самая желанная женщина по знаку Зодиака08:49
- Врачи объяснили, для чего нужен завтрак и каким он должен быть07:30
- День благоприятен для профессионального роста Скорпионов: гороскоп на 5 июля09:24
- Эта страна и начнет Третью мировую войну: трагическое пророчество Мессинга принимает угрожающие обороты07:29
- Главные правила здорового сна22:18
- Врачи назвали риски от употребления мороженого16:01
- Близнецы будут невыносимы, а Водолеям нельзя лениться: гороскоп на 4 июля14:32
- Врач объяснил, какой типа молока называют «дьявольским»09:55
- Супрун рассказала, почему нужно ругаться матом09:30
- Рейтинг самых вредных мужчин по знакам Зодиака
- Зеленский добился в Канаде невозможного, украинцы забудут о работе в Польше
- Команда Зеленского срочно обратилась к украинцам, ситуация катастрофическая: «Осталось всего…»
- «Таки победа!»: Зеленский подписал закон, который навсегда изменит жизнь украинцев
- Ученые бьют тревогу: Началась самая страшная катастрофа в истории человечества
- Главари "Л/ДНР" Пасечник и Пушилин синхронно попросили Зеленского забрать их обратно в Украину
- Путин заговорил о своей отставке: «есть чем заняться», скандальное заявление
- «Как только будет сигнал, мы…»: Зеленский раскрыл план по возвращения Донбасса
- Умерла мировая легенда, которая навсегда изменила историю: его знали все
- Российский политолог объяснил, когда Кремль уйдет с Донбасса