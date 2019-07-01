Богдан рассказал, как проходил набор команды Зеленского

01.07.2019 22:38

Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан поведал, каким образом производился набор членов команды Владимира Зеленского. Так пишет  replyua.net , ссылаясь на ... подробнее →

В Украине грядет подорожание сигарет: когда и на сколько

01.07.2019 22:16

С 1 июля в Украине повышаются ставки акцизного сбора на табачные изделия на 9%, в результате чего последние подорожают в среднем на 2-3 грн. Такой рост цены предусмотрен изменениями в Налоговом кодексе, которые Верховная Рада внесла перед принятием ... подробнее →

Названы летние фрукты, замедляющие старение

01.07.2019 21:55

Диетологи перечислили фрукты, которые замедлят старение. Немецкими учеными было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что существуют определенные фрукты, способствующие сохранению красоты и молодости, пишет Хроника.инфо со ссылкой на  ... подробнее →

Зеленский внес в Раду законопроект о снижении стоимости электроэнергии

01.07.2019 21:32

Президентский законопроект предлагает парламенту ввести новую формулу формирования цены электроэнергии. На сайте Верховной Рады появился текст президентского законопроекта о рынке электроэнергии, ... подробнее →

"В его силах сделать две вещи", - Тимошенко дала совет Зеленскому

01.07.2019 21:15

Юлия Тимошенко считает, что Владимир Зеленский имеет возможность сделать две вещи, которые нужны для того, чтобы прекратить кражи стратегической собственности Украины – ГТС. Так, глава ... подробнее →

Уже с 1 июля: для водителей изменили правила

01.07.2019 21:00

Во французской столице с приходом следующего месяца вводится запрет на въезд автомобилей с дизельными силовыми установками. Известно, что под запрет попадают транспортные средства старше 2006 года. Об этом стало известно благодаря сообщениям европейских ... подробнее →

Зеленский жестко отреагировал на обострение в зоне ООС

01.07.2019 20:45

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз и США должным образом отреагировать на обострение ситуации на Донбассе. Об этом он написал на своей странице в соцсети. Комментируя обстрел ... подробнее →

Отвод войск на Донбассе: россияне обстреляли наряд полиции

01.07.2019 20:30

Пресс-центр ОС в Facebook сообщает, что вчера, 30 июня, на Донбассе российские военные обстреляли наряд полиции ,  передает  replyua.net . Так, сообщается, что нападение было совершено в ... подробнее →

Украинцам пообещали дополнительные выплаты: кому повезет уже в июле

01.07.2019 20:03

С 2019 года в Украине начнется осовременивание пенсий. При этом первыми повышение выплат почувствуют на себе военные пенсионеры. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко. "Со следующего ... подробнее →

В «Слуге народа» паника, до выборов дотянут не все: что задумал Зеленский

01.07.2019 19:48

Глава «Слуги народа»  Дмитрий Разумков  заявил о возможных чистках в рядах партии Об этом он рассказал в интервью  Цензор. нет . Разумков назвал главное отличие ... подробнее →

Оговорка Вакарчука о российском Крыме «взорвала» интернет. ВИДЕО

01.07.2019 19:30

Святослав Вакарчук во время предвыборного тура в Харькове оговорился и назвал Крым российским. Видео инцидента попало в Сеть в понедельник, 1 июня, передает  Корреспондент . Инцидент ... подробнее →

Выходные и праздники в июле: как будут отдыхать украинцы.

01.07.2019 19:14

Выходные дни в июле 2019 года - редкость. В этом месяце нет больших государственных и церковных праздников. Таким образом, в июле украинцы будут отдыхать всего восемь дней, пишут  Подробности . ... подробнее →

Гиркин объяснил, чем опасно для «ЛДНР» разведение сил возле Станицы Луганской

01.07.2019 19:01

Экс-командир подразделений НВФ Игорь Гиркин «Стрелков» возмущен разведением сил и средств возле Станицы Луганской, инициированным украинской стороной. Об этом он написал на своей странице ... подробнее →

Ученые разгадали тайну Космоса: «сенсационное открытие»

01.07.2019 18:40

На одну загадку в  Космосе  стало меньше, ученые сделали новое открытие    Канадские астрономы Западного университета в Онтарио выяснили, как возникают сверхмассивные ... подробнее →

Украина осуществила импорт электричества из ЕС

01.07.2019 18:20

Наша страна впервые за свою историю получила  электроэнергию  из Словакии и Венгрии. Как передает  replyua.net , произошло это в пределах так называемого Бурштинского энергоострова, пишет «Экономическая правда» сославшись на ... подробнее →

Зеленский провел новые кадровые изменения в СБУ

01.07.2019 18:06

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Нескромного заместителем председателя СБУ. Об этом сказано в указе главы государства № 473/2019. Также, глава государства назначил ... подробнее →

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