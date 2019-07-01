Богдан рассказал, как проходил набор команды Зеленского01.07.2019 22:38
Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан поведал, каким образом производился набор членов команды Владимира Зеленского. Так пишет replyua.net , ссылаясь на ... подробнее →
В Украине грядет подорожание сигарет: когда и на сколько01.07.2019 22:16
С 1 июля в Украине повышаются ставки акцизного сбора на табачные изделия на 9%, в результате чего последние подорожают в среднем на 2-3 грн. Такой рост цены предусмотрен изменениями в Налоговом кодексе, которые Верховная Рада внесла перед принятием ... подробнее →
Названы летние фрукты, замедляющие старение01.07.2019 21:55
Диетологи перечислили фрукты, которые замедлят старение. Немецкими учеными было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что существуют определенные фрукты, способствующие сохранению красоты и молодости, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ... подробнее →
Зеленский внес в Раду законопроект о снижении стоимости электроэнергии01.07.2019 21:32
Президентский законопроект предлагает парламенту ввести новую формулу формирования цены электроэнергии. На сайте Верховной Рады появился текст президентского законопроекта о рынке электроэнергии, ... подробнее →
"В его силах сделать две вещи", - Тимошенко дала совет Зеленскому01.07.2019 21:15
Юлия Тимошенко считает, что Владимир Зеленский имеет возможность сделать две вещи, которые нужны для того, чтобы прекратить кражи стратегической собственности Украины – ГТС. Так, глава ... подробнее →
Уже с 1 июля: для водителей изменили правила01.07.2019 21:00
Во французской столице с приходом следующего месяца вводится запрет на въезд автомобилей с дизельными силовыми установками. Известно, что под запрет попадают транспортные средства старше 2006 года. Об этом стало известно благодаря сообщениям европейских ... подробнее →
Зеленский жестко отреагировал на обострение в зоне ООС01.07.2019 20:45
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз и США должным образом отреагировать на обострение ситуации на Донбассе. Об этом он написал на своей странице в соцсети. Комментируя обстрел ... подробнее →
Отвод войск на Донбассе: россияне обстреляли наряд полиции01.07.2019 20:30
Пресс-центр ОС в Facebook сообщает, что вчера, 30 июня, на Донбассе российские военные обстреляли наряд полиции , передает replyua.net . Так, сообщается, что нападение было совершено в ... подробнее →
Украинцам пообещали дополнительные выплаты: кому повезет уже в июле01.07.2019 20:03
С 2019 года в Украине начнется осовременивание пенсий. При этом первыми повышение выплат почувствуют на себе военные пенсионеры. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко. "Со следующего ... подробнее →
В «Слуге народа» паника, до выборов дотянут не все: что задумал Зеленский01.07.2019 19:48
Глава «Слуги народа» Дмитрий Разумков заявил о возможных чистках в рядах партии Об этом он рассказал в интервью Цензор. нет . Разумков назвал главное отличие ... подробнее →
Оговорка Вакарчука о российском Крыме «взорвала» интернет. ВИДЕО01.07.2019 19:30
Святослав Вакарчук во время предвыборного тура в Харькове оговорился и назвал Крым российским. Видео инцидента попало в Сеть в понедельник, 1 июня, передает Корреспондент . Инцидент ... подробнее →
Выходные и праздники в июле: как будут отдыхать украинцы.01.07.2019 19:14
Выходные дни в июле 2019 года - редкость. В этом месяце нет больших государственных и церковных праздников. Таким образом, в июле украинцы будут отдыхать всего восемь дней, пишут Подробности . ... подробнее →
Гиркин объяснил, чем опасно для «ЛДНР» разведение сил возле Станицы Луганской01.07.2019 19:01
Экс-командир подразделений НВФ Игорь Гиркин «Стрелков» возмущен разведением сил и средств возле Станицы Луганской, инициированным украинской стороной. Об этом он написал на своей странице ... подробнее →
Ученые разгадали тайну Космоса: «сенсационное открытие»01.07.2019 18:40
На одну загадку в Космосе стало меньше, ученые сделали новое открытие Канадские астрономы Западного университета в Онтарио выяснили, как возникают сверхмассивные ... подробнее →
Украина осуществила импорт электричества из ЕС01.07.2019 18:20
Наша страна впервые за свою историю получила электроэнергию из Словакии и Венгрии. Как передает replyua.net , произошло это в пределах так называемого Бурштинского энергоострова, пишет «Экономическая правда» сославшись на ... подробнее →
Зеленский провел новые кадровые изменения в СБУ01.07.2019 18:06
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Нескромного заместителем председателя СБУ. Об этом сказано в указе главы государства № 473/2019. Также, глава государства назначил ... подробнее →
- Армия Путина пошла в атаку, но вынуждено отступила на Донбассе с масштабными потерями18:30
- СБУ задержала известного главаря ОРДО18:15
- «Сравняли с землей»: бойцы ВСУ мощно ударили по позициям «ЛДНР»18:05
- Разумков объяснил, как новая власть планирует проводить реинтеграцию Донбасса16:55
- В ОРДО преподавателю грозит семь лет тюрьмы и штраф за получение «взятки»15:06
- Война на Донбассе: эксперт рассказал, чего ожидать до конца 2019 года14:49
- Ускорила ли РФ паспортизацию Донбасса: в "Л/ДНР" проболтались о числе выданных документов14:00
- В районе Станицы Луганской вспыхнул заминированный лес, есть пострадавшие11:46
- Ситуация на Донбассе обострилась: известно о пяти раненых11:15
- Боевики обстреляли позиции украинских защитников, ВСУ понесли потери09:21
- Когда украинцев могут оштрафовать за авто на газу: объяснение22:45
- Главные правила здорового сна22:18
- В ОРДО исчерпан «лимит» талонов на июль на получение «паспорта ДНР»21:40
- Стало известно, как уничтожить коррупцию раз и навсегда: «на примере закона о «дематюкации»21:20
- Возле Аляски столкнулись подлодки США и РФ: подробности20:58
- Генерал ВСУ дал позитивный прогноз по уходу РФ с Донбасса20:40
- Суд принял резонансное решение для ЦИК: в Центризбиркоме заявили о желании сорвать выборы20:20
- Президент Зеленский начал переговоры с МВФ о повышении тарифов и продаже земли19:50
- Синоптики ошарашили прогнозом на июль: чего ждать украинцам19:30
- Опубликован новый рейтинг политических партий: «Слуги народа» теряет позиции19:10
- Главные правила здорового сна22:18
- Врачи назвали риски от употребления мороженого16:01
- Близнецы будут невыносимы, а Водолеям нельзя лениться: гороскоп на 4 июля14:32
- Врач объяснил, какой типа молока называют «дьявольским»09:55
- Супрун рассказала, почему нужно ругаться матом09:30
- Диетологи рассказали, за сколько часов до сна можно есть22:15
- Врачи рассказали, в чем опасность арбузов18:45
- Руслан Щербань – в первую очередь социальные вопросы!16:04
- Врачи объяснили, в чем вред мороженого15:15
- Назван напиток, помогающий легче перенести жару и духоту10:00
- Рейтинг самых вредных мужчин по знакам Зодиака
- Зеленский добился в Канаде невозможного, украинцы забудут о работе в Польше
- Команда Зеленского срочно обратилась к украинцам, ситуация катастрофическая: «Осталось всего…»
- Ученые бьют тревогу: Началась самая страшная катастрофа в истории человечества
- Главари "Л/ДНР" Пасечник и Пушилин синхронно попросили Зеленского забрать их обратно в Украину
- Мужчина выпал из самолета, летевшего над столицей: подробности ЧП
- Под Харьковом потерпел крушение самолет – первые подробности
- Путин заговорил о своей отставке: «есть чем заняться», скандальное заявление
- Российский политолог объяснил, когда Кремль уйдет с Донбасса
- Умерла мировая легенда, которая навсегда изменила историю: его знали все