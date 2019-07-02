В Луганской области на шахте «Горская» ГП «Первомайскуголь» горняки продолжают подземную забастовку, оставаясь под землей на глубине 700 метров. К ним присоединились еще 6 ... подробнее →

Сегодня, 2 июля, около 13:00 произошел пожар на поле за автостанцией АС-2. Об этом 0629 сообщили очевидцы. По предварительной информации, загорелась сухая трава. Мариупольцы сообщают, что запах ... подробнее →

Смертельное происшествие произошло в столице Великобритании Лондоне. Там из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, летевшего из Кении в Великобританию и заходившего на посадку в ... подробнее →

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство России, дополнительных преференций. Об ... подробнее →