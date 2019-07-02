Путин велел упростить выдачу российского гражданства украинцам

02.07.2019 22:35

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство России, дополнительных преференций. Об ... подробнее →

Мужчина выпал из самолета, летевшего над столицей: подробности ЧП

02.07.2019 22:11

Смертельное происшествие произошло в столице Великобритании Лондоне. Там из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, летевшего из Кении в Великобританию и заходившего на посадку в ... подробнее →

В Мариуполе выгорело поле

02.07.2019 21:44

Сегодня, 2 июля, около 13:00 произошел пожар на поле за автостанцией АС-2. Об этом 0629 сообщили очевидцы. По предварительной информации, загорелась сухая трава. Мариупольцы сообщают, что запах ... подробнее →

Подземный протест: На Луганщине уже 12 горняков остаются на глубине 700 метров

02.07.2019 21:21

В Луганской области на шахте «Горская» ГП «Первомайскуголь» горняки продолжают подземную забастовку, оставаясь под землей на глубине 700 метров. К ним присоединились еще 6 ... подробнее →

В Минске состоялась очередная встреча контактной группы по Донбассу

02.07.2019 21:00

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе начала заседания в Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает from-ua. "В ... подробнее →

Под Харьковом потерпел крушение самолет – первые подробности

02.07.2019 20:34

Сегодня, 2 июля, в Харьковской области разбился самолет Л-39, за штурвалом которого находился курсант Университета воздушных сил имени Кожедуба. Так, инцидент случился примерно в 16:00 в районе ... подробнее →

Обстрел медиков на Донбассе обрастает деталями, готовится ответ: «Кремлю выгодно показать…»

02.07.2019 20:01

Сепаратисты окончательно отбились от рук и нарочно срывают переговоры Украины и России по примирению на Донбассе Об этом заявил политический эксперт Александр Кочетков, пишет Политека . Так 1 ... подробнее →

«Люди выбывают, новые не идут»: Гиркин «удручен» ситуацией в подразделениях «ЛДНР»

02.07.2019 19:05

Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков,) на своей странице в соцсети назвал самые «горячие» участки фронта в ОРДО и пожаловался, что Россия «не ... подробнее →

«Откат назад»: Ходаковский рассказал, как изменился Донецк за годы войны

02.07.2019 18:58

Экс-командир батальона НВФ «Восток» Александр Ходаковский, недавно прибывший на неподконтрольную Украине территорию Донетчины, рассказал о своих впечатлениях от посещения передовых ... подробнее →

В ОРДО повысили размер «соцвыплат»: стали известны новые суммы «пособий»

02.07.2019 18:44

Главарь «ДНР» Денис Пушилин повысил размер «социальных выплат» в ОРДО. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, пишет ДонПресс . В тексте так называемого ... подробнее →

Командира взвода обвиняют в избиении солдата до разрыва селезенки

02.07.2019 18:15

Командира взвода Нацгвардии обвиняют в избиении солдата. Расследование в уголовном производстве уже завершено. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, передает УНН . ... подробнее →

Выборы в ВРУ: ЦИК зарегистрировала блогера Анатолия Шария

02.07.2019 17:52

Центральная избирательная комиссия регистрации кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду блогера Анатолия Шария. По данным ЦИК, он был № 1 в избирательном ... подробнее →

"Хр*н вы тогда хоть разок в ту сторону стрельнете!" - Соловьев рассказал, как Россия защитит "Л/ДНР" от Украины

02.07.2019 17:30

Один из главных пропагандистов Кремля Владимир Соловьев угрожает массовым вторжением российской армии на украинский Донбасс. Один из гостей ток-шоу и вовсе заявил, что вторжение россиян будет ... подробнее →

Кандидат на премию Дарвина: россиянин чудом выжил при встрече с медведем. ВИДЕО

02.07.2019 17:09

В Камчатском крае (Россия) мужчина заснял на камеру, как спровоцировал медведя и в итоге получил травму руки. Об этом сообщается в Telegram-канале "Бушующий мир". На видео мужчина ... подробнее →

Зеленский угодил в новый скандал за Wi-Fi на президентском самолете - соцсети обрушили шквал критики

02.07.2019 16:49

После комментария президента Владимира Зеленского про обстрел санитарного автомобиля на Донбассе, в результате которого погибли боевой медик и водитель, на главу государства в социальных сетях ... подробнее →

Боевики ударили из минометов и гранатометов – у ВСУ новые потери

02.07.2019 16:32

ВСУ продолжают нести потери на Донбассе. Сегодня, 2 июля, в результате обстрелов боевую травму получил боец украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны на брифинге. Отмечается, что по ... подробнее →

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