Президент Украины Владимир Зеленский провел совместный брифинг с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Зеленский сообщил, что Канада предложила присоединить Украину к программе ... подробнее →

Главари "Л/ДНР" марионетки Кремля Леонид Пасечник и Денис Пушилин синхронно выступили с обращением к президенту Владимиру Зеленскому. Они просят его вернуть "республики" в состав Украины. ... подробнее →

Последний прием пищи должен быть за 3-4 часа до сна, чтобы не мешать организму в ночное время тратить энергию. Об этом на своей странице в Instagram сообщила украинский диетолог Светлана Фус. По ... подробнее →

Завтра, 4 июля, в Украине ожидается комфортная летняя погода, преимущественно без осадков. Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, ... подробнее →