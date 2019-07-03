Народный синоптик Леонид Горбань рассказал о прогнозе погоды на август 2019 года, отметив, что он удивит температурными данными, передает replyua.net . Так, по его словам, последний месяц лета будет не таким жарким, как июль. Аномальные ... подробнее →

Сегодня днем здание на проспекте Богдана Хмельницкого в центре неподконтрольного Украине Донецка, в котором расположены офисы ряда так называемых «министерств ДНР», эвакуировано в связи с ... подробнее →

Главари "Л/ДНР" марионетки Кремля Леонид Пасечник и Денис Пушилин синхронно выступили с обращением к президенту Владимиру Зеленскому. Они просят его вернуть "республики" в состав Украины. ... подробнее →

В полиции заявили о готовности задержать Клюева в случае пересечения границы 03.07.2019 19:49 В МВД заявили, что задержат экс-депутата от Партии регионов Андрея Клюева в случае пересечения им украинской границы. Об этом заявил советник главы МВД Иван Стойко на брифинге в Киеве. По его словам, Клюев «сбежал вместе с Януковичем» и уже ... подробнее →