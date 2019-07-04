Зеленский добился неимоверного успеха в Канаде: Путина ждет жесткий удар04.07.2019 10:32
Стало известно, о чем президент Владимир Зеленский разговаривал с членами группы дружбы с Украиной парламента Канады Об этом пишет Укринформ . По словам председателя группы ... подробнее →
Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли свадьбу04.07.2019 10:15
29-летняя Регина Тодоренко и 33-летний Влад Топалов устроили пышную свадебную церемонию в Италии, сообщает Главред . Тодоренко уже показала первые фото с этого знаменательного для нее события, ... подробнее →
Врач объяснил, какой типа молока называют «дьявольским»04.07.2019 09:55
В зоне риска все потребители. Существует два типа молока А1 и А2. На вкус и цвет они могут быть одинаковые, но эффекты — разные, передает Хроника.инфо со ссылкой на Ленту . А1 ... подробнее →
В работе Facebook произошел масштабный сбой04.07.2019 09:38
Пользователи по всему миру 3 июля сообщают о неполадках в работе социальной сети Facebook. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector , который занимается мониторингом ... подробнее →
Супрун рассказала, почему нужно ругаться матом04.07.2019 09:30
Сквернословить бывает полезно. Наука приводит немало аргументов «за» ненормативную лексику. Об этом сообщила в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент . Глава Минздрава ... подробнее →
Боевики обстреляли позиции украинских защитников, ВСУ понесли потери04.07.2019 09:21
Вчера, третьего июля представители террористических группировок Донбасса десять раз обстреляли позиции украинских защитников, о чем рассказали в пресс-центре Операции объединенных сил. Как ... подробнее →
Путина убедили: в России заговорили о скорой отставке04.07.2019 09:00
Премьер-министра России Дмитрия Медведева готовятся отправить в отставку и в Кремле сейчас рассматривают возможные сценарии и сроки такого решения. Его работой недовольны, о чем говорят уже "не ... подробнее →
Определился соперник Бразилии по финалу Copa America (ВИДЕО)04.07.2019 08:45
Сборная Перу разгромила в полуфинале Кубка Южной Америки команду Чили и пробилась в финал, куда уже вышла Бразилия, сообщает Новое время . Выигравшие два предыдущих турнира в 2015-м и 2016-м годах ... подробнее →
Зеленский поразил мощным заявлением в Канаде: «Гарантирую»04.07.2019 08:30
Президент Украины Владимир Зеленский поразил мощным выступлением во время встречи с представителями бизнеса из Канады Об этом сообщает пресс-служба главы ... подробнее →
В Бюллетенях будут присутствовать фамилии Шария и Клюева04.07.2019 08:17
Представители Центральной избирательной комиссии сообщили, что бюллетени к внеочередным парламентским выборам в Украине находятся в печати, причем там будут указаны фамилии одиозных врагов нашей ... подробнее →
Представители ПАСЕ не будут наблюдать за выборами в Украине04.07.2019 08:02
2 июля спикер Верховной рады Андрей Парубий направил сообщение президенту Парламентской Ассамблеи Совета Европы Лилиане Мори Паскье в котором сказано о том, что Верховная рада отозвала свое ... подробнее →
КПВВ «Гнутово» на Донбассе посетила делегация из Грузии04.07.2019 07:49
Грузинская делегация во главе с заместителем министра вынуждено перемещенных с оккупированных территорий лиц, здравоохранения и социальных дел Грузии посетила КПВВ «Гнутово» в Донецкой ... подробнее →
У Зеленского рассказали, что на День независимости Украины военного парада не будет04.07.2019 07:35
Гарант Конституции Украины Владимир Зеленский отказал в проведении военного парада в День независимости украинского государства, 24 августа. Доказательства резонансного решения Владимира ... подробнее →
Астролог назвал знаки Зодиака, которым волшебно повезет в июле04.07.2019 07:12
Самыми удачливыми знаками Зодиака в июле 2019 станут четверо счастливчиков. Об этом Главреду рассказал астролог Влад Росс. По слова Росса, в сложных ситуациях, которыми будет богат июль, могут ... подробнее →
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