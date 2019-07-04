Зеленский добился неимоверного успеха в Канаде: Путина ждет жесткий удар

04.07.2019 10:32

Стало известно, о чем президент  Владимир Зеленский  разговаривал с членами группы дружбы с Украиной парламента Канады Об этом пишет  Укринформ . По словам председателя группы ... подробнее →

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли свадьбу

04.07.2019 10:15

29-летняя Регина Тодоренко и 33-летний Влад Топалов устроили пышную свадебную церемонию в Италии, сообщает Главред . Тодоренко уже показала первые фото с этого знаменательного для нее события, ... подробнее →

Врач объяснил, какой типа молока называют «дьявольским»

04.07.2019 09:55

В зоне риска все потребители. Существует два типа молока А1 и А2. На вкус и цвет они могут быть одинаковые, но эффекты — разные, передает Хроника.инфо со ссылкой на  Ленту . А1 ... подробнее →

В работе Facebook произошел масштабный сбой

04.07.2019 09:38

Пользователи по всему миру 3 июля сообщают о неполадках в работе социальной сети Facebook. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector ,  который занимается мониторингом ... подробнее →

Супрун рассказала, почему нужно ругаться матом

04.07.2019 09:30

Сквернословить бывает полезно. Наука приводит немало аргументов «за» ненормативную лексику. Об этом сообщила в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, пишет Хроника.инфо со ссылкой на  Корреспондент . Глава Минздрава ... подробнее →

Боевики обстреляли позиции украинских защитников, ВСУ понесли потери

04.07.2019 09:21

Вчера, третьего июля представители террористических группировок Донбасса десять раз обстреляли позиции украинских защитников, о чем рассказали в пресс-центре Операции объединенных сил. Как ... подробнее →

Путина убедили: в России заговорили о скорой отставке

04.07.2019 09:00

Премьер-министра России Дмитрия Медведева готовятся отправить в отставку и в Кремле сейчас рассматривают возможные сценарии и сроки такого решения. Его работой недовольны, о чем говорят уже "не ... подробнее →

Определился соперник Бразилии по финалу Copa America (ВИДЕО)

04.07.2019 08:45

Сборная Перу разгромила в полуфинале Кубка Южной Америки команду Чили и пробилась в финал, куда уже вышла Бразилия, сообщает Новое время . Выигравшие два предыдущих турнира в 2015-м и 2016-м годах ... подробнее →

Зеленский поразил мощным заявлением в Канаде: «Гарантирую»

04.07.2019 08:30

Президент Украины Владимир  Зеленский  поразил мощным выступлением во время встречи с представителями бизнеса из Канады  Об этом сообщает  пресс-служба  главы ... подробнее →

В Бюллетенях будут присутствовать фамилии Шария и Клюева

04.07.2019 08:17

Представители Центральной избирательной комиссии сообщили, что бюллетени к внеочередным парламентским выборам в Украине находятся в печати, причем там будут указаны фамилии одиозных врагов нашей ... подробнее →

Представители ПАСЕ не будут наблюдать за выборами в Украине

04.07.2019 08:02

2 июля спикер Верховной рады Андрей Парубий направил сообщение президенту Парламентской Ассамблеи Совета Европы Лилиане Мори Паскье в котором сказано о том, что Верховная рада отозвала свое ... подробнее →

КПВВ «Гнутово» на Донбассе посетила делегация из Грузии

04.07.2019 07:49

Грузинская делегация во главе с заместителем министра вынуждено перемещенных с оккупированных территорий лиц, здравоохранения и социальных дел Грузии посетила КПВВ «Гнутово» в Донецкой ... подробнее →

У Зеленского рассказали, что на День независимости Украины военного парада не будет

04.07.2019 07:35

Гарант Конституции Украины  Владимир Зеленский  отказал в проведении военного парада в День независимости украинского государства, 24 августа. Доказательства резонансного решения Владимира ... подробнее →

Астролог назвал знаки Зодиака, которым волшебно повезет в июле

04.07.2019 07:12

Самыми удачливыми знаками Зодиака в июле 2019 станут четверо счастливчиков. Об этом Главреду рассказал астролог Влад Росс. По слова Росса, в сложных ситуациях, которыми будет богат июль, могут ... подробнее →

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