Когда украинцев могут оштрафовать за авто на газу: объяснение04.07.2019 22:45
Владельцев авто будут штрафовать за незарегистрированные авто на газу. Установка ГБО должна быть вписана в свидетельство о регистрации автомобиля, так как фактически является переоборудованием. ... подробнее →
Главные правила здорового сна04.07.2019 22:18
Чтобы хорошо высыпаться, важно не нарушать режим сна. Важнее всего для здоровья просыпаться в одно и то же время, считает специалист. Причем даже в выходные дни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой ... подробнее →
В ОРДО исчерпан «лимит» талонов на июль на получение «паспорта ДНР»04.07.2019 21:40
В ОРДО исчерпан лимит талонов на посещение так называемой «миграционной службы» для сдачи документов на получение «паспорта ДНР» до 5 августа. Так, ... подробнее →
Стало известно, как уничтожить коррупцию раз и навсегда: «на примере закона о «дематюкации»04.07.2019 21:20
В Украине нет недостатка законов , в Украине их переизбыток Об этом в видео-интервью Politeka заявил журналист Сергей Лямец. По его словам, не имеет смысла просто одним движением уничтожать коррупцию и кумовство, так как сначала нужно убрать все ... подробнее →
Возле Аляски столкнулись подлодки США и РФ: подробности04.07.2019 20:58
О ЧП сообщают израильские СМИ. На данный момент известно, что инцидент произошел в американских территориальных водах вблизи Аляски, когда подводная лодка США совершила перехват российской атомной подводной лодки. Такую информацию опубликовал израильский ... подробнее →
Генерал ВСУ дал позитивный прогноз по уходу РФ с Донбасса04.07.2019 20:40
В 2019 году президент РФ Владимир Путин намерен «закончить с Украиной». Об этом заявил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко. ... подробнее →
Суд принял резонансное решение для ЦИК: в Центризбиркоме заявили о желании сорвать выборы04.07.2019 20:20
Судьи шестого апелляционного административного суда приняли решение провести пережеребьевку партий. Такое заявление озвучила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук в ходе ... подробнее →
Президент Зеленский начал переговоры с МВФ о повышении тарифов и продаже земли04.07.2019 19:50
Президент Украины Владимир Зеленский начал переговоры с Международным валютным фондом о повышении тарифов и продаже украинской земли. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского ... подробнее →
Синоптики ошарашили прогнозом на июль: чего ждать украинцам04.07.2019 19:30
Согласно мнению экспертов, погода в июле выдастся горячей. Синоптики рассказали, что в некоторых частях Украины температура превысит показатель июня. Даже при учете снижения показателя на ... подробнее →
Опубликован новый рейтинг политических партий: «Слуги народа» теряет позиции04.07.2019 19:10
Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала новые данные соцопроса. По данным социологов, рейтинг лидера — партии «Слуги народа» — упал до 42,3%, Ретинг партии «Оппозиционная платформа — За ... подробнее →
«Нафтогаз» предупредил: Украине может не хватить своих запасов газа04.07.2019 18:48
Транзит российского газа через территорию Украины может полностью прекратиться с начала 2020 года. При этом у компании могут возникнуть проблемы с подготовкой к такой остановке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор НАК ... подробнее →
Армия Путина пошла в атаку, но вынуждено отступила на Донбассе с масштабными потерями04.07.2019 18:30
Сегодня стало известно о том, что в зоне проведения Операции объединенных сил на Востоке украинского государства, российские наемники понесли огромные потери после неудачных попыток осуществить атаку ... подробнее →
СБУ задержала известного главаря ОРДО04.07.2019 18:15
Сотрудники СБУ задержали экс-«начальника противовоздушной обороны Славянской бригады «ДНР» Владимира Цемаха. Об этом сообщил адвокат задержанного Роман Гонтарев. Правозащитник отметил: «Он содержится в Киеве под стражей в ... подробнее →
«Сравняли с землей»: бойцы ВСУ мощно ударили по позициям «ЛДНР»04.07.2019 18:05
Украинские военные на Донбассе уничтожили очередные позиции подразделений НВФ. Об этом сообщил украинский волонтер Юрий Мысягин. Так, волонтер пишет, что удар бойцов ООС оказался столь сильным, ... подробнее →
ЧП в поезде под Херсоном: 8-летнему пассажиру пришлось зашивать рану на голове04.07.2019 17:47
Семья из Харькова ехала через Херсон отдыхать на море, однако неприятности для нее начались еще по дороге. Об этом пишет портал Херсонцы, передает Голос. В пассажирском поезде при резком ... подробнее →
Четыре корабля НАТО зашли в порт Одессы04.07.2019 17:30
Сегодня утром целых четыре корабля Североатлантического альянса зашли в морской порт Одессы, передает replyua.net со ссылкой на «Думскую». В том числе, первым в 10 часов ... подробнее →
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