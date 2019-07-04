В Офисе президента «засекретили» газовые переговоры с Россией 04.07.2019 10:48 В Офисе президента Украины отказались сообщить информацию о том, кто из представителей главы государства, когда и в каком формате проводит переговоры о поставках природного газа с Россией. Об этом ... подробнее →

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли свадьбу 04.07.2019 10:15 29-летняя Регина Тодоренко и 33-летний Влад Топалов устроили пышную свадебную церемонию в Италии, сообщает Главред . Тодоренко уже показала первые фото с этого знаменательного для нее события, ... подробнее →