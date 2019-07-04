Когда украинцев могут оштрафовать за авто на газу: объяснение

04.07.2019 22:45

Владельцев авто будут штрафовать за незарегистрированные авто на газу. Установка ГБО должна быть вписана в свидетельство о регистрации автомобиля, так как фактически является переоборудованием. ... подробнее →

Главные правила здорового сна

04.07.2019 22:18

Чтобы хорошо высыпаться, важно не нарушать режим сна. Важнее всего для здоровья просыпаться в одно и то же время, считает специалист. Причем даже в выходные дни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой ... подробнее →

В ОРДО исчерпан «лимит» талонов на июль на получение «паспорта ДНР»

04.07.2019 21:40

В ОРДО исчерпан лимит талонов на посещение так называемой «миграционной службы» для сдачи документов на получение «паспорта ДНР» до 5 августа.  Так, ... подробнее →

Стало известно, как уничтожить коррупцию раз и навсегда: «на примере закона о «дематюкации»

04.07.2019 21:20

В Украине нет недостатка  законов , в Украине их переизбыток Об этом в видео-интервью Politeka заявил журналист Сергей Лямец. По его словам, не имеет смысла просто одним движением уничтожать коррупцию и кумовство, так как сначала нужно убрать все ... подробнее →

Возле Аляски столкнулись подлодки США и РФ: подробности

04.07.2019 20:58

О ЧП сообщают израильские СМИ. На данный момент известно, что инцидент произошел в американских территориальных водах вблизи Аляски, когда подводная лодка США совершила перехват российской атомной подводной лодки. Такую информацию опубликовал израильский ... подробнее →

Генерал ВСУ дал позитивный прогноз по уходу РФ с Донбасса

04.07.2019 20:40

В 2019 году президент РФ Владимир Путин намерен «закончить с Украиной». Об этом заявил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко. ... подробнее →

Суд принял резонансное решение для ЦИК: в Центризбиркоме заявили о желании сорвать выборы

04.07.2019 20:20

Судьи шестого апелляционного административного суда приняли решение провести пережеребьевку партий. Такое заявление озвучила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук в ходе ... подробнее →

Президент Зеленский начал переговоры с МВФ о повышении тарифов и продаже земли

04.07.2019 19:50

Президент Украины Владимир Зеленский начал переговоры с Международным валютным фондом о повышении тарифов и продаже украинской земли. Об этом сообщает  пресс-служба главы украинского ... подробнее →

Синоптики ошарашили прогнозом на июль: чего ждать украинцам

04.07.2019 19:30

Согласно мнению экспертов, погода в июле выдастся горячей. Синоптики рассказали, что в некоторых частях Украины температура превысит показатель июня. Даже при учете снижения показателя на ... подробнее →

Опубликован новый рейтинг политических партий: «Слуги народа» теряет позиции

04.07.2019 19:10

Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала новые данные соцопроса. По данным социологов, рейтинг лидера — партии «Слуги народа» — упал до 42,3%, Ретинг партии «Оппозиционная платформа — За ... подробнее →

«Нафтогаз» предупредил: Украине может не хватить своих запасов газа

04.07.2019 18:48

Транзит российского газа через территорию Украины может полностью прекратиться с начала 2020 года. При этом у компании могут возникнуть проблемы с подготовкой к такой остановке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор НАК ... подробнее →

Армия Путина пошла в атаку, но вынуждено отступила на Донбассе с масштабными потерями

04.07.2019 18:30

Сегодня стало известно о том, что в зоне проведения Операции объединенных сил на Востоке украинского государства, российские наемники понесли огромные потери после неудачных попыток осуществить атаку ... подробнее →

СБУ задержала известного главаря ОРДО

04.07.2019 18:15

Сотрудники СБУ задержали экс-«начальника противовоздушной обороны Славянской бригады «ДНР» Владимира Цемаха. Об этом сообщил адвокат задержанного Роман Гонтарев. Правозащитник отметил: «Он содержится в Киеве под стражей в ... подробнее →

«Сравняли с землей»: бойцы ВСУ мощно ударили по позициям «ЛДНР»

04.07.2019 18:05

Украинские военные на Донбассе уничтожили очередные позиции подразделений НВФ. Об этом сообщил украинский волонтер Юрий Мысягин. Так, волонтер пишет, что удар бойцов ООС оказался столь сильным, ... подробнее →

ЧП в поезде под Херсоном: 8-летнему пассажиру пришлось зашивать рану на голове

04.07.2019 17:47

Семья из Харькова ехала через Херсон отдыхать на море, однако неприятности для нее начались еще по дороге. Об этом пишет портал Херсонцы, передает  Голос. В пассажирском поезде при резком ... подробнее →

Четыре корабля НАТО зашли в порт Одессы

04.07.2019 17:30

Сегодня утром целых четыре корабля Североатлантического альянса зашли в морской порт Одессы, передает  replyua.net  со ссылкой на «Думскую». В том числе, первым в 10 часов ... подробнее →

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