Сотрудники СБУ задержали экс-«начальника противовоздушной обороны Славянской бригады «ДНР» Владимира Цемаха. Об этом сообщил адвокат задержанного Роман Гонтарев. Правозащитник отметил: «Он содержится в Киеве под стражей в ... подробнее →

Сегодня стало известно о том, что в зоне проведения Операции объединенных сил на Востоке украинского государства, российские наемники понесли огромные потери после неудачных попыток осуществить атаку ... подробнее →

Транзит российского газа через территорию Украины может полностью прекратиться с начала 2020 года. При этом у компании могут возникнуть проблемы с подготовкой к такой остановке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор НАК ... подробнее →

Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала новые данные соцопроса. По данным социологов, рейтинг лидера — партии «Слуги народа» — упал до 42,3%, Ретинг партии «Оппозиционная платформа — За ... подробнее →

Слова Зеленского о «сепартистах» относятся не к жителям Донбасса, а к руководству группировок «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил советник команды ... подробнее →

Сегодня утром целых четыре корабля Североатлантического альянса зашли в морской порт Одессы, передает replyua.net со ссылкой на «Думскую». В том числе, первым в 10 часов ... подробнее →

Семья из Харькова ехала через Херсон отдыхать на море, однако неприятности для нее начались еще по дороге. Об этом пишет портал Херсонцы, передает Голос. В пассажирском поезде при резком ... подробнее →

Украинские военные на Донбассе уничтожили очередные позиции подразделений НВФ. Об этом сообщил украинский волонтер Юрий Мысягин. Так, волонтер пишет, что удар бойцов ООС оказался столь сильным, ... подробнее →