Опубликован новый рейтинг политических партий: «Слуги народа» теряет позиции04.07.2019 19:10
Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала новые данные соцопроса. По данным социологов, рейтинг лидера — партии «Слуги народа» — упал до 42,3%, Ретинг партии «Оппозиционная платформа — За ... подробнее →
«Нафтогаз» предупредил: Украине может не хватить своих запасов газа04.07.2019 18:48
Транзит российского газа через территорию Украины может полностью прекратиться с начала 2020 года. При этом у компании могут возникнуть проблемы с подготовкой к такой остановке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор НАК ... подробнее →
Армия Путина пошла в атаку, но вынуждено отступила на Донбассе с масштабными потерями04.07.2019 18:30
Сегодня стало известно о том, что в зоне проведения Операции объединенных сил на Востоке украинского государства, российские наемники понесли огромные потери после неудачных попыток осуществить атаку ... подробнее →
СБУ задержала известного главаря ОРДО04.07.2019 18:15
Сотрудники СБУ задержали экс-«начальника противовоздушной обороны Славянской бригады «ДНР» Владимира Цемаха. Об этом сообщил адвокат задержанного Роман Гонтарев. Правозащитник отметил: «Он содержится в Киеве под стражей в ... подробнее →
«Сравняли с землей»: бойцы ВСУ мощно ударили по позициям «ЛДНР»04.07.2019 18:05
Украинские военные на Донбассе уничтожили очередные позиции подразделений НВФ. Об этом сообщил украинский волонтер Юрий Мысягин. Так, волонтер пишет, что удар бойцов ООС оказался столь сильным, ... подробнее →
ЧП в поезде под Херсоном: 8-летнему пассажиру пришлось зашивать рану на голове04.07.2019 17:47
Семья из Харькова ехала через Херсон отдыхать на море, однако неприятности для нее начались еще по дороге. Об этом пишет портал Херсонцы, передает Голос. В пассажирском поезде при резком ... подробнее →
Четыре корабля НАТО зашли в порт Одессы04.07.2019 17:30
Сегодня утром целых четыре корабля Североатлантического альянса зашли в морской порт Одессы, передает replyua.net со ссылкой на «Думскую». В том числе, первым в 10 часов ... подробнее →
У Зеленского ответили на выдвинутые Путиным условия для встречи04.07.2019 17:15
Слова Зеленского о «сепартистах» относятся не к жителям Донбасса, а к руководству группировок «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил советник команды ... подробнее →
Разумков объяснил, как новая власть планирует проводить реинтеграцию Донбасса04.07.2019 16:55
Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков объяснил, что означает создание системы информационной реинтеграции для жителей ОРДЛО в понимании действующего президента. Об этом сообщает ... подробнее →
В США рассекретили план на случай ядерной войны с Россией04.07.2019 16:38
Начальник Генштаба ВВС США Дэвид Гольдфейн раскрыл подробности плана, ядерной войны. Об этом он сообщил СМИ на конференции Митчелловского института аэрокосмических исследований. По словам ... подробнее →
«Я доживу до 180 лет»: бизнесмен-биохакер придумал свой рецепт долголетия04.07.2019 16:20
Американец Дэйв Эспри, который в свое время основал бренд кофе Bulletproof, заявил о том, что проживет 180 лет, поскольку у него есть собственный рецепт долголетия. Как информирует ... подробнее →
Врачи назвали риски от употребления мороженого04.07.2019 16:01
Если вы часто будете есть мороженое даже в жару, есть шанс заболеть. Врачи рассказали, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть, если есть холодное мороженое в жару. Перепады температуры ... подробнее →
Триумф Путина в ПАСЕ: стало известно, кто вонзил Украине нож в спину, «считали другом»04.07.2019 15:45
Украина получила подножку в ПАСЕ от страны, которую воспринимали как друга на международной арене Об этом пишет Европейская правда . Сообщается, что нож в спину Украине ... подробнее →
Путин уволил Медведева: правда есть один нюанс04.07.2019 15:20
Путин освободил от занимаемой должности сотрудников ряда федеральных государственных органов. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации, передает Политека. Так, от ... подробнее →
В ОРДО преподавателю грозит семь лет тюрьмы и штраф за получение «взятки»04.07.2019 15:06
Члены НВФ в неподконтрольном Украине Снежном Донецкой области задержали преподавателя, якобы подозреваемую в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «МВД ДНР». В так называемом «ведомстве» отметили: ... подробнее →
Война на Донбассе: эксперт рассказал, чего ожидать до конца 2019 года04.07.2019 14:49
Несмотря на всю "мирную" риторику Кремля, цели России в Украине остались прежними, неизменной осталась и тактика: вести на Донбассе вялотекущие боевые действия. Об этом председатель правления ... подробнее →
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- Армия Путина пошла в атаку, но вынуждено отступила на Донбассе с масштабными потерями18:30
- СБУ задержала известного главаря ОРДО18:15
- «Сравняли с землей»: бойцы ВСУ мощно ударили по позициям «ЛДНР»18:05
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