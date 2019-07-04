Главные правила здорового сна 04.07.2019 22:18 Чтобы хорошо высыпаться, важно не нарушать режим сна. Важнее всего для здоровья просыпаться в одно и то же время, считает специалист. Причем даже в выходные дни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой ... подробнее →

Стало известно, как уничтожить коррупцию раз и навсегда: «на примере закона о «дематюкации» 04.07.2019 21:20 В Украине нет недостатка законов , в Украине их переизбыток Об этом в видео-интервью Politeka заявил журналист Сергей Лямец. По его словам, не имеет смысла просто одним движением уничтожать коррупцию и кумовство, так как сначала нужно убрать все ... подробнее →