Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли свадьбу 04.07.2019 10:15 29-летняя Регина Тодоренко и 33-летний Влад Топалов устроили пышную свадебную церемонию в Италии, сообщает Главред . Тодоренко уже показала первые фото с этого знаменательного для нее события, ... подробнее →

Врач объяснил, какой типа молока называют «дьявольским» 04.07.2019 09:55 В зоне риска все потребители. Существует два типа молока А1 и А2. На вкус и цвет они могут быть одинаковые, но эффекты — разные, передает Хроника.инфо со ссылкой на Ленту . А1 ... подробнее →