Помочь пехоте на передовой: командующий ООС проверил готовность танковых войск

05.07.2019 19:33

Готовность танковых подразделений в любой момент поддержать пехоту на передовой в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе проверил командующий ООС Александр Сирский. Сейчас танкисты ... подробнее →

В «ЛНР» собирают подписи за предоставление «особого статуса» в составе Украины

05.07.2019 18:59

«Профсоюзные активисты» в неподконтрольном Луганске провели пикет в поддержку «акции» #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса. Также был организован сбор подписей, сообщают СМИ, ... подробнее →

Почему Коломойский начал "мочить" Зеленского: эксперт объяснил, за что олигарх обиделся на президента

05.07.2019 18:30

Олигарх Игорь Коломойский своими заявлениями о "внутреннем конфликте" на Донбассе сознательно подрывает рейтинг президента Владимира Зеленского перед выборами. О том, почему Коломойский ... подробнее →

Эксперт рассказал об опасных ловушках, которые Путин готовит на Донбассе

05.07.2019 18:02

Президент РФ Владимир Путин готовит для Украины две ловушки по Донбассу. Об этом заявил военный эксперт Юрий Карин, передает donpress.com . Он отметил, что в информационном пространстве в ... подробнее →

Международные переводы с карты на карту стали проще

05.07.2019 17:41

Для многих наших сограждан интеграция в европейское сообщество означает возможность трудоустройства за границей. Министерство социальной политики Украины опубликовало следующую статистику: вне ... подробнее →

В Луганске авто въехало в маршрутку: соцсети сообщили о пострадавших

05.07.2019 17:19

Сегодня утром в неподконтрольном Украине Луганске произошло ДТП с участием маршрутки. Об этом сообщают местные жители в соцсетях. По словам пользователей, авария произошла сегодня в 07:50 в ... подробнее →

Брат в "ДНР": Зеленский представил нового главу Донецкой области

05.07.2019 16:54

Президент Владимир Зеленский во время визита на Донбасс представил нового главу Донецкой области Павла Кириленко и отметил, что это очень важный и одновременно сложный регион. Об этом он сказал ... подробнее →

Зеленский призывает не допустить отключения воды в Донбассе

05.07.2019 16:13

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нельзя допустить отключение воды в Донбассе. Об этом он заявил в Краматорске во время официального визита, передает donpress.com . По словам ... подробнее →

На Донбассе военные ВСУ навсегда поквитались с командиром террористов "ДНР" Новиковым

05.07.2019 15:43

Стало известно о том, что вчера, 4 июля, украинские военные ликвидировали командира "ДНР" на Донбассе. Так, подразделением Операции Объединенных сил на Донбассе был убит командир разведки 5-й ... подробнее →

ГУР МОУ: члены НВФ намерены после получения паспортов РФ уехать в Россию

05.07.2019 15:16

В подразделениях НВФ растет число лиц, которые намерены после получения российских паспортов досрочно уволиться с контрактной службы и выехать для трудоустройства за пределы ОРДО. Об этом ... подробнее →

Выборов в Раду не будет: в ЦИК огласили неутешительные прогнозы

05.07.2019 14:52

Центральная избирательная комиссия говорит, что новая жеребьевка партий для определения их номеров в бюллетене сделает невозможным своевременную печать и доставку бюллетеней. Об этом говорится в ... подробнее →

«Ехал в Воронеж»: СБУ задержала агента российской военной разведки

05.07.2019 14:31

Сотрудники контрразведки совместно с Главным следственным управлением СБУ задержали агента российской военной разведки, сотрудника одного из предприятий государственного концерна ... подробнее →

Зеленский назначил нового главу СБУ в Донецкой и Луганской областях

05.07.2019 14:12

Президент Украины Владимир Зеленский после увольнения главы СБУ по Донбассуназначил нового начальника Службы безопасности в Донецкой и Луганской областях. Глава государства подписал ... подробнее →

Спецоперация ВСУ по поимке командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха вызвала панику в Кремле

05.07.2019 13:51

Член комитета Совета Федерации России по безопасности Франц Клинцевич поднял переполох в Кремле из-за задержания Цемаха. Об этом он написал в своем блоге, передает " Диалог.UA ". Ранее ... подробнее →

Жители неподконтрольного Донбасса с российскими паспортами жалуются на Пенсионный фонд РФ

05.07.2019 13:26

Большинство людей из неподконтрольных украинским властям частей Донецкой и Луганской областей, которым в РФ отказали в выдаче паспорта, – старше 45 лет. А получившие паспорта жалуются на ... подробнее →

«Ці руки нічого не крали!» Силовики пришли за Ющенко, готовится арест

05.07.2019 13:10

Следователь Генеральной прокуратуры просит суд наложить арест на имущество экс-президента Виктора Ющенко, передает from-ua . По его словам, речь идет, в частности, о недвижимости бывшего главы ... подробнее →

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