Президент РФ Владимир Путин готовит для Украины две ловушки по Донбассу. Об этом заявил военный эксперт Юрий Карин, передает donpress.com . Он отметил, что в информационном пространстве в ... подробнее →

Олигарх Игорь Коломойский своими заявлениями о "внутреннем конфликте" на Донбассе сознательно подрывает рейтинг президента Владимира Зеленского перед выборами. О том, почему Коломойский ... подробнее →

«Профсоюзные активисты» в неподконтрольном Луганске провели пикет в поддержку «акции» #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса. Также был организован сбор подписей, сообщают СМИ, ... подробнее →

Готовность танковых подразделений в любой момент поддержать пехоту на передовой в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе проверил командующий ООС Александр Сирский. Сейчас танкисты ... подробнее →

Международные переводы с карты на карту стали проще 05.07.2019 17:41 Для многих наших сограждан интеграция в европейское сообщество означает возможность трудоустройства за границей. Министерство социальной политики Украины опубликовало следующую статистику: вне ... подробнее →

Брат в "ДНР": Зеленский представил нового главу Донецкой области 05.07.2019 16:54 Президент Владимир Зеленский во время визита на Донбасс представил нового главу Донецкой области Павла Кириленко и отметил, что это очень важный и одновременно сложный регион. Об этом он сказал ... подробнее →