Помочь пехоте на передовой: командующий ООС проверил готовность танковых войск05.07.2019 19:33
Готовность танковых подразделений в любой момент поддержать пехоту на передовой в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе проверил командующий ООС Александр Сирский. Сейчас танкисты ... подробнее →
В «ЛНР» собирают подписи за предоставление «особого статуса» в составе Украины05.07.2019 18:59
«Профсоюзные активисты» в неподконтрольном Луганске провели пикет в поддержку «акции» #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса. Также был организован сбор подписей, сообщают СМИ, ... подробнее →
Почему Коломойский начал "мочить" Зеленского: эксперт объяснил, за что олигарх обиделся на президента05.07.2019 18:30
Олигарх Игорь Коломойский своими заявлениями о "внутреннем конфликте" на Донбассе сознательно подрывает рейтинг президента Владимира Зеленского перед выборами. О том, почему Коломойский ... подробнее →
Эксперт рассказал об опасных ловушках, которые Путин готовит на Донбассе05.07.2019 18:02
Президент РФ Владимир Путин готовит для Украины две ловушки по Донбассу. Об этом заявил военный эксперт Юрий Карин, передает donpress.com . Он отметил, что в информационном пространстве в ... подробнее →
Международные переводы с карты на карту стали проще05.07.2019 17:41
Для многих наших сограждан интеграция в европейское сообщество означает возможность трудоустройства за границей. Министерство социальной политики Украины опубликовало следующую статистику: вне ... подробнее →
В Луганске авто въехало в маршрутку: соцсети сообщили о пострадавших05.07.2019 17:19
Сегодня утром в неподконтрольном Украине Луганске произошло ДТП с участием маршрутки. Об этом сообщают местные жители в соцсетях. По словам пользователей, авария произошла сегодня в 07:50 в ... подробнее →
Брат в "ДНР": Зеленский представил нового главу Донецкой области05.07.2019 16:54
Президент Владимир Зеленский во время визита на Донбасс представил нового главу Донецкой области Павла Кириленко и отметил, что это очень важный и одновременно сложный регион. Об этом он сказал ... подробнее →
Зеленский призывает не допустить отключения воды в Донбассе05.07.2019 16:13
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нельзя допустить отключение воды в Донбассе. Об этом он заявил в Краматорске во время официального визита, передает donpress.com . По словам ... подробнее →
На Донбассе военные ВСУ навсегда поквитались с командиром террористов "ДНР" Новиковым05.07.2019 15:43
Стало известно о том, что вчера, 4 июля, украинские военные ликвидировали командира "ДНР" на Донбассе. Так, подразделением Операции Объединенных сил на Донбассе был убит командир разведки 5-й ... подробнее →
ГУР МОУ: члены НВФ намерены после получения паспортов РФ уехать в Россию05.07.2019 15:16
В подразделениях НВФ растет число лиц, которые намерены после получения российских паспортов досрочно уволиться с контрактной службы и выехать для трудоустройства за пределы ОРДО. Об этом ... подробнее →
Выборов в Раду не будет: в ЦИК огласили неутешительные прогнозы05.07.2019 14:52
Центральная избирательная комиссия говорит, что новая жеребьевка партий для определения их номеров в бюллетене сделает невозможным своевременную печать и доставку бюллетеней. Об этом говорится в ... подробнее →
«Ехал в Воронеж»: СБУ задержала агента российской военной разведки05.07.2019 14:31
Сотрудники контрразведки совместно с Главным следственным управлением СБУ задержали агента российской военной разведки, сотрудника одного из предприятий государственного концерна ... подробнее →
Зеленский назначил нового главу СБУ в Донецкой и Луганской областях05.07.2019 14:12
Президент Украины Владимир Зеленский после увольнения главы СБУ по Донбассуназначил нового начальника Службы безопасности в Донецкой и Луганской областях. Глава государства подписал ... подробнее →
Спецоперация ВСУ по поимке командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха вызвала панику в Кремле05.07.2019 13:51
Член комитета Совета Федерации России по безопасности Франц Клинцевич поднял переполох в Кремле из-за задержания Цемаха. Об этом он написал в своем блоге, передает " Диалог.UA ". Ранее ... подробнее →
Жители неподконтрольного Донбасса с российскими паспортами жалуются на Пенсионный фонд РФ05.07.2019 13:26
Большинство людей из неподконтрольных украинским властям частей Донецкой и Луганской областей, которым в РФ отказали в выдаче паспорта, – старше 45 лет. А получившие паспорта жалуются на ... подробнее →
«Ці руки нічого не крали!» Силовики пришли за Ющенко, готовится арест05.07.2019 13:10
Следователь Генеральной прокуратуры просит суд наложить арест на имущество экс-президента Виктора Ющенко, передает from-ua . По его словам, речь идет, в частности, о недвижимости бывшего главы ... подробнее →
- Помочь пехоте на передовой: командующий ООС проверил готовность танковых войск19:33
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- Эксперт рассказал об опасных ловушках, которые Путин готовит на Донбассе18:02
- В Луганске авто въехало в маршрутку: соцсети сообщили о пострадавших17:19
- Брат в "ДНР": Зеленский представил нового главу Донецкой области16:54
- Зеленский призывает не допустить отключения воды в Донбассе16:13
- На Донбассе военные ВСУ навсегда поквитались с командиром террористов "ДНР" Новиковым15:43
- ГУР МОУ: члены НВФ намерены после получения паспортов РФ уехать в Россию15:16
- Зеленский назначил нового главу СБУ в Донецкой и Луганской областях14:12
- Спецоперация ВСУ по поимке командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха вызвала панику в Кремле13:51
- Помочь пехоте на передовой: командующий ООС проверил готовность танковых войск19:33
- В «ЛНР» собирают подписи за предоставление «особого статуса» в составе Украины18:59
- Почему Коломойский начал "мочить" Зеленского: эксперт объяснил, за что олигарх обиделся на президента18:30
- Эксперт рассказал об опасных ловушках, которые Путин готовит на Донбассе18:02
- Международные переводы с карты на карту стали проще17:41
- В Луганске авто въехало в маршрутку: соцсети сообщили о пострадавших17:19
- Брат в "ДНР": Зеленский представил нового главу Донецкой области16:54
- Зеленский призывает не допустить отключения воды в Донбассе16:13
- На Донбассе военные ВСУ навсегда поквитались с командиром террористов "ДНР" Новиковым15:43
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