В Москве произошел трагический инцидент. На трехлетнего мальчика упало дерево, придавив его насмерть, передает from-ua . ЧП случилось на глазах у матери, когда ребенок играл на детской площадке. ... подробнее →

Жители прифронтовых поселков Майорское и Зайцево взбунтовались и выдвинули условие оккупанту в Горловке. Письмо к оккупированной Горловке обнародовал ресурс "Ситуация на блокпостах Донбасса", ... подробнее →

Президент Украины Владимир Зеленский хочет «ментально вернуть» людей на временно неподконтрольных территориях Донбасса и продолжать добиваться прекращения огня мирным путем. Об этом он ... подробнее →

Сегодня, 5 июля, около 16.30 на Приморском бульваре произошло ДТП - автомобиль "ВАЗ-2103" врезался в припаркованный "Toyota RAV4". Об этом с места событий сообщает корреспондент 0629. По словам ... подробнее →

Готовность танковых подразделений в любой момент поддержать пехоту на передовой в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе проверил командующий ООС Александр Сирский. Сейчас танкисты ... подробнее →

Глава украинского государства Владимир Зеленский склонен считать, что завершение войны на Донбассе и восстановление территории должны происходить параллельно. Так, президент Украины Владимир ... подробнее →

"Укрзализныця" (УЗ) планирует пустить новые поезда в курортные города, а также обновить парк локомотивов и пригородных электричек. Такие планы на вторую половину 2019 года озвучил сегодня, 5 ... подробнее →

Хитрый "хозяин" Кремля собирается провернуть трюк 2008 года и уже ищет себе преемника вроде управляемого Дмитрия Медведева, только моложе. Директор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что уже сейчас ... подробнее →

Президент РФ Владимир Путин готовит для Украины две ловушки по Донбассу. Об этом заявил военный эксперт Юрий Карин, передает donpress.com . Он отметил, что в информационном пространстве в ... подробнее →

Олигарх Игорь Коломойский своими заявлениями о "внутреннем конфликте" на Донбассе сознательно подрывает рейтинг президента Владимира Зеленского перед выборами. О том, почему Коломойский ... подробнее →

«Профсоюзные активисты» в неподконтрольном Луганске провели пикет в поддержку «акции» #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса. Также был организован сбор подписей, сообщают СМИ, ... подробнее →

Брат в "ДНР": Зеленский представил нового главу Донецкой области 05.07.2019 16:54 Президент Владимир Зеленский во время визита на Донбасс представил нового главу Донецкой области Павла Кириленко и отметил, что это очень важный и одновременно сложный регион. Об этом он сказал ... подробнее →

Зеленский призывает не допустить отключения воды в Донбассе 05.07.2019 16:13 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нельзя допустить отключение воды в Донбассе. Об этом он заявил в Краматорске во время официального визита, передает donpress.com . По словам ... подробнее →