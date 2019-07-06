"Играючи прокусывает кожу": в Украине появился опасный паук

06.07.2019 14:15

Полтора сантиметра чистого страха. Жительница Запорожья заметила у себя на участке чёрного паука, которого раннее не встречала. По предварительно информации – это воронковый паук. Назван так ... подробнее →

Выборы в Раду: «Партия пенсионеров» требует отменить регистрацию Саакашвили

06.07.2019 13:56

Шестой апелляционный административный суд рассмотрит иск «Партии пенсионеров Украины» к ЦИК о правомерности регистрации Михаила Саакашвили на выборах в Верховную Раду. Об этом сообщил ... подробнее →

Названы растительные продукты, продлевающие молодость

06.07.2019 13:38

В таких продуктах содержится много антиоксидантов. Если вам нужны продукты, способные продлить молодость, то они действительно существуют. А секрет таких продуктов кроется в высоком содержании ... подробнее →

"Просил не бить по печени": юноша зверски расправился с ликвидатором ЧАЭС

06.07.2019 13:20

На днях в московском метро произошел вопиющий случай. 17-летний подросток избил 53-летнего ликвидатора Чернобыльской АЭС Игоря Брехова. По словам мужчины, он страдает нарушением речи и живет с ... подробнее →

Разведение сторон заморозит конфликт на Донбассе: командующий ООС предупредил о последствиях

06.07.2019 13:00

Разведение сторон и введение миротворцев не только не урегулирует войну на Донбассе, но и может привезти к замороженному конфликту. Командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сырский считает, ... подробнее →

В этом году – все наоборот: синоптик удивил прогнозом до конца лета

06.07.2019 12:48

Известный народный синоптик Леонид Горбань заявил, что лето в 2019 году будет аномально жарким. И действительно, по данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, июнь выдался ... подробнее →

В Азовском море исследователи нашли 70-метровую железнодорожную колею

06.07.2019 12:30

В акватории Азовского моря была найдена часть железнодорожной колеи, длина которой равнялась 70 метрам. Эксперты не могут понять, откуда могла взяться колея, ведь рядом нет железной дороги. ... подробнее →

Геращенко перешла все границы, экстренное обращение Зеленского: «Уникальная женщина»

06.07.2019 12:16

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко пошла по стопам президента  Владимира Зеленского  и публично опозорилась Главная соратница Петра Порошенко в Верховной Раде попиарилась на ... подробнее →

Зеленский сегодня представит новых глав двух ОГА

06.07.2019 12:00

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетит Львовскую и Закарпатскую области, где представит новых глав местных облгосадминистраций. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента. ... подробнее →

Папа Римский, встретившись с Путиным, дал оценку событиям на Донбассе

06.07.2019 11:43

Папа Римский Франциск заявил, что на Донбассе ведется гибридная война, отмеченная печатью пропагандистской лжи и манипуляций. Такое заявление он сделал на следующий день после встречи с ... подробнее →

Парубий распорядился установить в ВР сенсорные кнопки для голосования

06.07.2019 11:15

Председатель ВР Андрей Парубий поручил парламентскому аппарату ввести сенсорные кнопки для голосования до начала работы депутатов нового созыва. Как передает  replyua.net , об этом он заявил на ... подробнее →

Зеленский объяснил, как будет выполнять Минские соглашения

06.07.2019 11:00

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что  он и его команда готовы выполнить все пункты минских соглашений . Об этом он сообщил в интервью изданию Deutsche Welle. По словам главы ... подробнее →

Новые расценки на газ: украинцам показали, сколько платить в июле

06.07.2019 10:45

Цены на голубое топливо для потребителей стали меньше. Об этом сообщили представители НАК "Нафтогаз Украины", - пишет Politeka. По имеющейся информации, с 1 июля промышленные потребители будут ... подробнее →

Как выбрать талисман богатства для каждого знака Зодиака

06.07.2019 10:30

Богатство – это состояние души, правильный настрой и, конечно же, энергетическая подпитка Вселенной У многих людей складывается неверное представление относительно ... подробнее →

Ученые подсказали дамам, как по лицу вычислить мужчину-изменщика

06.07.2019 10:15

Печальные новости с полей науки! Согласно исследованию, опубликованному в Royal Society Open Science, вычислить обманщика легко можно по выражению лица. И, что еще печальнее, это касается только ... подробнее →

Новый офис президента: сроки и стоимость проекта

06.07.2019 10:00

На перестройку Украинского дома в президентский офис понадобится $300 млн грн. Основатель мастерской 33BY Architecture Иван Юнаков считает, что на осуществление задумки понадобится 1 год. На ... подробнее →

Показано c 1 по 16 (из 27 новостей)

12>»

все новости Донбасса →
Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх