Ивана Купала: Чего категорически нельзя делать на праздник06.07.2019 22:45
Ежегодно праздник Ивана Купала встречают ночь с 6 на 7 июля Этот день также в народе также называют Иванов, Иван Травник, Колосок, Крес, Ярилин день. После крещения Руси, его стали ... подробнее →
Названы продукты, вызывающие бессонницу06.07.2019 22:15
Названы продукты, из-за которых вы недосыпаете. Связана ли еда с проблемами сна? Оказывается, что да! Существуют продукты, из-за которых вы недосыпаете, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ... подробнее →
Это стоит видеть: битва двух мускулистых медведей попала на ВИДЕО06.07.2019 21:46
Удивительное видео удалось заснять в лесах Финляндии фотографу и гиду Tero Pylkkänen. Мужчина запечатлел мощный бой за территорию между двумя большими медведями. Он признался, что ему еще не ... подробнее →
Украинцам можно забыть о кредитах: НБУ принял резонансное решение06.07.2019 21:30
Проблемным заемщикам банки будут отказывать в кредитах. Об этом сообщили представители Национального банка Украины. Работников финансовых ведомств заставят тщательнее относиться к клиентам и ... подробнее →
Американские телеведущие спрятались под стол в прямом эфире (ВИДЕО)06.07.2019 21:18
Мощное землетрясение, произошедшее вечером, 5 июля, в Лос-Анджелесе застало ведущих новостей американского канала KCAL9 в прямом эфире. Они были вынуждены прервать выпуск и спрятаться под стол. ... подробнее →
Зеленский поручил чиновникам разработать механизм выплаты пенсий жителям ОРДЛО06.07.2019 21:01
Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому руководству Донецкой ОВГА разработать механизм выплаты пенсий жителям ОРДЛО. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно ... подробнее →
Эксперт допустил дальнейшее снижение цен на газ для населения06.07.2019 20:43
Борис Кушнирук, общаясь с журналистами издания Сегодня, допустил, что цены на газ для населения в дальнейшем могут еще больше снизиться. По мнению экономического эксперта, сейчас в Украине есть все ... подробнее →
Зеленский жестко поставил на место силовиков: «Через месяц вы будете…»06.07.2019 20:30
Владимир Зеленский обратился к правоохранителям и попросил их «работать как нормальные люди» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после того, как пройдут выборы в ... подробнее →
Астролог сообщила, чего можно ожидать от встречи Путина и Зеленского06.07.2019 20:15
Сразу после того, как Владимир Зеленский принял присягу и занял пост президента Украины, начались разговоры относительно решения ситуации на Донбассе. У Зеленского и у президента РФ Владимира Путина ... подробнее →
Пушилин и Пасечник внезапно в разы усилили охрану06.07.2019 20:00
Марионетки Кремля на Донбассе после того, как бойцы украинских спецслужб схватили в Снежном и вывезли на подконтрольную Украине территорию бывшего главаря ПВО «ДНР» Цемаха, разволновались ... подробнее →
В Украине решили запретить часть денег06.07.2019 19:45
В Украине в этом году появится новая купюра, при этом часть монет принимать перестанут. Соответствующее решение уже принял НБУ. О том, как и когда будут меняться деньги в Украине – в ... подробнее →
XXI саммит Украина-ЕС: какие изменения произойдут на Донбассе?06.07.2019 19:30
На 21-м съезде саммита Украина-ЕС, который состоится в понедельник, 8 июля, отдельным пунктом запишут, что ЕС готов играть решающую роль в восстановлении Донбасса. По информации сайта "Сегодня" , в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что ... подробнее →
В ОРДО назвали самые «густонаселенные» города «республики»06.07.2019 19:00
В так называемом «управлении статистики «ДНР» озвучили данные о количестве проживающих в ОРДО людей по разным городам. Согласно статистическим данным, на 1 мая текущего года ... подробнее →
В «ДНР» заявили о ранении мирной жительницы на КПП «Горловка»06.07.2019 18:45
Сегодня, 6 июля, мирная жительница получил ранение на подконтрольном «ДНР» КПП «Горловка». Об этом сообщил «глава администрации» временно неподконтрольной ... подробнее →
На Форуме Мира в Дружковке Юрий Бойко и Наталья Королевская представили кандидата-мажоритарщика в народные депутаты Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь!» по 49 округу — Валерия Гнатенко06.07.2019 18:25
4 июля в Дружковке прошёл Форум Мира. На мероприятии лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь!» Юрий Бойко и Наталья Королевская рассказали о необходимости мира и развития на ... подробнее →
Украинцам придется платить абонплату за газ: сколько и когда06.07.2019 18:15
В Украине вскоре могут ввести абонентскую плату на газ. Ее размер по методике привязали к мощности счетчика. Всем кто пользуется только плитой, предложили считать абонплату как за 1,2 куб.м. Для ... подробнее →
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