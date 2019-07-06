Ивана Купала: Чего категорически нельзя делать на праздник

06.07.2019 22:45

Ежегодно праздник Ивана Купала встречают ночь с 6 на 7 июля Этот день также в народе также называют Иванов, Иван Травник, Колосок, Крес, Ярилин день. После крещения Руси, его стали ... подробнее →

Названы продукты, вызывающие бессонницу

06.07.2019 22:15

Названы продукты, из-за которых вы недосыпаете. Связана ли еда с проблемами сна? Оказывается, что да! Существуют продукты, из-за которых вы недосыпаете, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ... подробнее →

Это стоит видеть: битва двух мускулистых медведей попала на ВИДЕО

06.07.2019 21:46

Удивительное видео удалось заснять в лесах Финляндии фотографу и гиду Tero Pylkkänen. Мужчина запечатлел мощный бой за территорию между двумя большими медведями. Он признался, что ему еще не ... подробнее →

Украинцам можно забыть о кредитах: НБУ принял резонансное решение

06.07.2019 21:30

Проблемным заемщикам банки будут отказывать в кредитах. Об этом сообщили представители Национального банка Украины. Работников финансовых ведомств заставят тщательнее относиться к клиентам и ... подробнее →

Американские телеведущие спрятались под стол в прямом эфире (ВИДЕО)

06.07.2019 21:18

Мощное землетрясение, произошедшее вечером, 5 июля, в Лос-Анджелесе застало ведущих новостей американского канала KCAL9 в прямом эфире. Они были вынуждены прервать выпуск и спрятаться под стол. ... подробнее →

Зеленский поручил чиновникам разработать механизм выплаты пенсий жителям ОРДЛО

06.07.2019 21:01

Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому руководству Донецкой ОВГА разработать механизм выплаты пенсий жителям ОРДЛО. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно ... подробнее →

Эксперт допустил дальнейшее снижение цен на газ для населения

06.07.2019 20:43

Борис Кушнирук, общаясь с журналистами издания Сегодня, допустил, что цены на газ для населения в дальнейшем могут еще больше снизиться. По мнению экономического эксперта, сейчас в Украине есть все ... подробнее →

Зеленский жестко поставил на место силовиков: «Через месяц вы будете…»

06.07.2019 20:30

Владимир Зеленский  обратился к правоохранителям и попросил их «работать как нормальные люди» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после того, как пройдут выборы в ... подробнее →

Астролог сообщила, чего можно ожидать от встречи Путина и Зеленского

06.07.2019 20:15

Сразу после того, как Владимир Зеленский принял присягу и занял пост президента Украины, начались разговоры относительно решения ситуации на Донбассе. У Зеленского и у президента РФ Владимира Путина ... подробнее →

Пушилин и Пасечник внезапно в разы усилили охрану

06.07.2019 20:00

Марионетки Кремля на Донбассе после того, как бойцы украинских спецслужб схватили в Снежном и вывезли на подконтрольную Украине территорию бывшего главаря ПВО «ДНР» Цемаха, разволновались ... подробнее →

В Украине решили запретить часть денег

06.07.2019 19:45

В Украине в этом году появится новая купюра, при этом часть монет принимать перестанут. Соответствующее решение уже принял НБУ. О том, как и когда будут меняться деньги в Украине – в ... подробнее →

XXI саммит Украина-ЕС: какие изменения произойдут на Донбассе?

06.07.2019 19:30

На 21-м съезде саммита Украина-ЕС, который состоится в понедельник, 8 июля, отдельным пунктом запишут, что ЕС готов играть решающую роль в восстановлении Донбасса. По информации сайта  "Сегодня" , в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что ... подробнее →

В ОРДО назвали самые «густонаселенные» города «республики»

06.07.2019 19:00

В так называемом «управлении статистики «ДНР» озвучили данные о количестве проживающих в ОРДО людей по разным городам. Согласно статистическим данным, на 1 мая текущего года ... подробнее →

В «ДНР» заявили о ранении мирной жительницы на КПП «Горловка»

06.07.2019 18:45

Сегодня, 6 июля, мирная жительница получил ранение на подконтрольном «ДНР» КПП «Горловка». Об этом сообщил «глава администрации» временно неподконтрольной ... подробнее →

На Форуме Мира в Дружковке Юрий Бойко и Наталья Королевская представили кандидата-мажоритарщика в народные депутаты Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь!» по 49 округу — Валерия Гнатенко

06.07.2019 18:25

4 июля в Дружковке прошёл Форум Мира. На мероприятии лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь!» Юрий Бойко и Наталья Королевская рассказали о необходимости мира и развития на ... подробнее →

Украинцам придется платить абонплату за газ: сколько и когда

06.07.2019 18:15

В Украине вскоре могут ввести абонентскую плату на газ. Ее размер по методике привязали к мощности счетчика. Всем кто пользуется только плитой, предложили считать абонплату как за 1,2 куб.м. Для ... подробнее →

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