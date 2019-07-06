Проблемным заемщикам банки будут отказывать в кредитах. Об этом сообщили представители Национального банка Украины. Работников финансовых ведомств заставят тщательнее относиться к клиентам и ... подробнее →

Удивительное видео удалось заснять в лесах Финляндии фотографу и гиду Tero Pylkkänen. Мужчина запечатлел мощный бой за территорию между двумя большими медведями. Он признался, что ему еще не ... подробнее →

Названы продукты, из-за которых вы недосыпаете. Связана ли еда с проблемами сна? Оказывается, что да! Существуют продукты, из-за которых вы недосыпаете, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ... подробнее →

Ежегодно праздник Ивана Купала встречают ночь с 6 на 7 июля Этот день также в народе также называют Иванов, Иван Травник, Колосок, Крес, Ярилин день. После крещения Руси, его стали ... подробнее →

Владимир Зеленский обратился к правоохранителям и попросил их «работать как нормальные люди» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после того, как пройдут выборы в ... подробнее →

Борис Кушнирук, общаясь с журналистами издания Сегодня, допустил, что цены на газ для населения в дальнейшем могут еще больше снизиться. По мнению экономического эксперта, сейчас в Украине есть все ... подробнее →

Мощное землетрясение, произошедшее вечером, 5 июля, в Лос-Анджелесе застало ведущих новостей американского канала KCAL9 в прямом эфире. Они были вынуждены прервать выпуск и спрятаться под стол. ... подробнее →

Астролог сообщила, чего можно ожидать от встречи Путина и Зеленского 06.07.2019 20:15 Сразу после того, как Владимир Зеленский принял присягу и занял пост президента Украины, начались разговоры относительно решения ситуации на Донбассе. У Зеленского и у президента РФ Владимира Путина ... подробнее →

Пушилин и Пасечник внезапно в разы усилили охрану 06.07.2019 20:00 Марионетки Кремля на Донбассе после того, как бойцы украинских спецслужб схватили в Снежном и вывезли на подконтрольную Украине территорию бывшего главаря ПВО «ДНР» Цемаха, разволновались ... подробнее →

В Украине решили запретить часть денег 06.07.2019 19:45 В Украине в этом году появится новая купюра, при этом часть монет принимать перестанут. Соответствующее решение уже принял НБУ. О том, как и когда будут меняться деньги в Украине – в ... подробнее →