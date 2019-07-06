На днях в московском метро произошел вопиющий случай. 17-летний подросток избил 53-летнего ликвидатора Чернобыльской АЭС Игоря Брехова. По словам мужчины, он страдает нарушением речи и живет с ... подробнее →

В таких продуктах содержится много антиоксидантов. Если вам нужны продукты, способные продлить молодость, то они действительно существуют. А секрет таких продуктов кроется в высоком содержании ... подробнее →

Шестой апелляционный административный суд рассмотрит иск «Партии пенсионеров Украины» к ЦИК о правомерности регистрации Михаила Саакашвили на выборах в Верховную Раду. Об этом сообщил ... подробнее →

Полтора сантиметра чистого страха. Жительница Запорожья заметила у себя на участке чёрного паука, которого раннее не встречала. По предварительно информации – это воронковый паук. Назван так ... подробнее →

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко пошла по стопам президента Владимира Зеленского и публично опозорилась Главная соратница Петра Порошенко в Верховной Раде попиарилась на ... подробнее →

В акватории Азовского моря была найдена часть железнодорожной колеи, длина которой равнялась 70 метрам. Эксперты не могут понять, откуда могла взяться колея, ведь рядом нет железной дороги. ... подробнее →

Известный народный синоптик Леонид Горбань заявил, что лето в 2019 году будет аномально жарким. И действительно, по данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, июнь выдался ... подробнее →

Разведение сторон и введение миротворцев не только не урегулирует войну на Донбассе, но и может привезти к замороженному конфликту. Командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сырский считает, ... подробнее →

Зеленский сегодня представит новых глав двух ОГА 06.07.2019 12:00 Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетит Львовскую и Закарпатскую области, где представит новых глав местных облгосадминистраций. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента. ... подробнее →

Парубий распорядился установить в ВР сенсорные кнопки для голосования 06.07.2019 11:15 Председатель ВР Андрей Парубий поручил парламентскому аппарату ввести сенсорные кнопки для голосования до начала работы депутатов нового созыва. Как передает replyua.net , об этом он заявил на ... подробнее →