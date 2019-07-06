"Играючи прокусывает кожу": в Украине появился опасный паук06.07.2019 14:15
Полтора сантиметра чистого страха. Жительница Запорожья заметила у себя на участке чёрного паука, которого раннее не встречала. По предварительно информации – это воронковый паук. Назван так ... подробнее →
Выборы в Раду: «Партия пенсионеров» требует отменить регистрацию Саакашвили06.07.2019 13:56
Шестой апелляционный административный суд рассмотрит иск «Партии пенсионеров Украины» к ЦИК о правомерности регистрации Михаила Саакашвили на выборах в Верховную Раду. Об этом сообщил ... подробнее →
Названы растительные продукты, продлевающие молодость06.07.2019 13:38
В таких продуктах содержится много антиоксидантов. Если вам нужны продукты, способные продлить молодость, то они действительно существуют. А секрет таких продуктов кроется в высоком содержании ... подробнее →
"Просил не бить по печени": юноша зверски расправился с ликвидатором ЧАЭС06.07.2019 13:20
На днях в московском метро произошел вопиющий случай. 17-летний подросток избил 53-летнего ликвидатора Чернобыльской АЭС Игоря Брехова. По словам мужчины, он страдает нарушением речи и живет с ... подробнее →
Разведение сторон заморозит конфликт на Донбассе: командующий ООС предупредил о последствиях06.07.2019 13:00
Разведение сторон и введение миротворцев не только не урегулирует войну на Донбассе, но и может привезти к замороженному конфликту. Командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сырский считает, ... подробнее →
В этом году – все наоборот: синоптик удивил прогнозом до конца лета06.07.2019 12:48
Известный народный синоптик Леонид Горбань заявил, что лето в 2019 году будет аномально жарким. И действительно, по данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, июнь выдался ... подробнее →
В Азовском море исследователи нашли 70-метровую железнодорожную колею06.07.2019 12:30
В акватории Азовского моря была найдена часть железнодорожной колеи, длина которой равнялась 70 метрам. Эксперты не могут понять, откуда могла взяться колея, ведь рядом нет железной дороги. ... подробнее →
Геращенко перешла все границы, экстренное обращение Зеленского: «Уникальная женщина»06.07.2019 12:16
Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко пошла по стопам президента Владимира Зеленского и публично опозорилась Главная соратница Петра Порошенко в Верховной Раде попиарилась на ... подробнее →
Зеленский сегодня представит новых глав двух ОГА06.07.2019 12:00
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетит Львовскую и Закарпатскую области, где представит новых глав местных облгосадминистраций. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента. ... подробнее →
Папа Римский, встретившись с Путиным, дал оценку событиям на Донбассе06.07.2019 11:43
Папа Римский Франциск заявил, что на Донбассе ведется гибридная война, отмеченная печатью пропагандистской лжи и манипуляций. Такое заявление он сделал на следующий день после встречи с ... подробнее →
Парубий распорядился установить в ВР сенсорные кнопки для голосования06.07.2019 11:15
Председатель ВР Андрей Парубий поручил парламентскому аппарату ввести сенсорные кнопки для голосования до начала работы депутатов нового созыва. Как передает replyua.net , об этом он заявил на ... подробнее →
Зеленский объяснил, как будет выполнять Минские соглашения06.07.2019 11:00
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он и его команда готовы выполнить все пункты минских соглашений . Об этом он сообщил в интервью изданию Deutsche Welle. По словам главы ... подробнее →
Новые расценки на газ: украинцам показали, сколько платить в июле06.07.2019 10:45
Цены на голубое топливо для потребителей стали меньше. Об этом сообщили представители НАК "Нафтогаз Украины", - пишет Politeka. По имеющейся информации, с 1 июля промышленные потребители будут ... подробнее →
Как выбрать талисман богатства для каждого знака Зодиака06.07.2019 10:30
Богатство – это состояние души, правильный настрой и, конечно же, энергетическая подпитка Вселенной У многих людей складывается неверное представление относительно ... подробнее →
Ученые подсказали дамам, как по лицу вычислить мужчину-изменщика06.07.2019 10:15
Печальные новости с полей науки! Согласно исследованию, опубликованному в Royal Society Open Science, вычислить обманщика легко можно по выражению лица. И, что еще печальнее, это касается только ... подробнее →
Новый офис президента: сроки и стоимость проекта06.07.2019 10:00
На перестройку Украинского дома в президентский офис понадобится $300 млн грн. Основатель мастерской 33BY Architecture Иван Юнаков считает, что на осуществление задумки понадобится 1 год. На ... подробнее →
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