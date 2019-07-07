"Сократят в разы": пенсионерам подготовили горькую пилюлю07.07.2019 22:41
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) закроет свыше 500 своих отделений по стране. Сейчас функционирует 600 отделений, а планируют оставить лишь 55. Об этом сообщил глава правления Фонда Евгений Капинус. ... подробнее →
Развенчаны популярные мифы о сне07.07.2019 22:18
Крупное исследование провели в Великобритании Лондонские ученые провели исследование, в процессе которого просмотрели множество научных работ, посвященных здоровому сну и связанных с ним проблем. ... подробнее →
Строительство моста в Станице Луганской: Зеленский озвучил условия07.07.2019 21:49
Глава украинского государства Владимир Зеленский во время своей рабочей поездки в Луганскую область вместе с президентом Европейского Совета Дональдом Туском озвучил условия ... подробнее →
Неприятная новость: украинцам придется больше платить за воду07.07.2019 21:34
Уже в следующем году «Киевводоканал» планирует повысить тарифы на воду в столице. В компании заявили, что в 2020 установят тариф на услуги по централизованному водоснабжению и ... подробнее →
Зеленский назначил новым главой Луганской ОГА Комарницкого07.07.2019 21:15
Глава украинского государства Владмиир Зеленский подписал указ о назначении нового руководителя Луганской областной государственной администрации. Как информирует replyua.net , согласно ... подробнее →
Поражает и людей, и животных: в Украину пришла опасная инфекция07.07.2019 21:00
В Украине зафиксировали вспышку лептоспироза — особо опасного инфекционного заболевания, которое поражает и людей, и животных. Главными разносчиками инфекции в природе являются грызуны. ... подробнее →
В Полтавской области разбился легкомоторный самолет: есть жертвы07.07.2019 20:40
В Полтавской области разбился легкомоторный самолет. В результате крушения один человек погиб, еще один получил травмы. Об этом заявила пресс-служба Главного управления Государственной службы по ... подробнее →
Сивохо озвучил план возвращения Донбасса: «Нужно переломить…»07.07.2019 20:20
Кандидат в народные депутаты Сергей Сивохо рассказал, что по приходу в Раду собирается реализовать главную мечту украинцев Об этом говорится на странице «Слуга народа – ... подробнее →
Диетолог назвала оптимальное время для ужина07.07.2019 20:08
Принимать пищу на ночь — вредно для здоровья. Вопрос о том, какое оптимальное время между последним приемом пищи и сном должно пройти. Чтобы лечь спать без угрызений совести и проснутся без ... подробнее →
Как без аптечных средств правильно вылечить комариные укусы07.07.2019 19:47
Все знают, как неприятны комариные укусы. Если вы устали чесаться и страдать, а все перепробованные средства не помогают, мы вас выручим! Вот самые действенные средства из подручных материалов: ... подробнее →
Павел Глоба назвал даты июля, в которые все знаки Зодиака ждут серьезные испытания07.07.2019 19:29
По уверениям астролога Павла Глобы, уже шагающий по планете Земля месяц июль обещает быть довольно удачливым и полным возможностей. Примечательным же специалист называет тот факт, что буквально ... подробнее →
Сжечь к чертовой матери дом! На видео попало жуткое существо со щупальцами07.07.2019 19:06
Мужчина по имени Хари Тоа из Индонезии опубликовал в интернете видео странного существа средних размеров с двумя большими крыльями и четырьмя щупальцами, которое залезло на потолок в его доме. ... подробнее →
Скандальному критику Сергею Соседову поставили неутешительный диагноз07.07.2019 18:50
Восемь с половиной лет назад у Сергея Соседова умер отец. У него обнаружили рак легкого. Мужчине не стали делать химиотерапии, потому что боялись, что он ее просто не переживет. ... подробнее →
Вакарчук знает, как освободить Крым от Путина07.07.2019 18:37
Святослав Вакарчук лидер партии "Голос" рассказал, чего будет добиваться для Крыма после прохождения в Верховную Раду. Об этом он рассказал в интервью для "Радио Свобода". Вакарчук ... подробнее →
В Одессе неизвестный захватил в заложники работницу финучреждения07.07.2019 18:20
Полиция ввела в действие спецоперацию "Гром". В Сувороському районе Одессы неизвестный захватил в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений города. Об этом сообщает РБК-Украина ... подробнее →
В ОБСЕ приняли резолюцию по двум газопроводам07.07.2019 18:00
Зависимость от одного источника поставок энергоресурсов ставит под угрозу безопасность и надежность поставок, считают в организации. Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ... подробнее →
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