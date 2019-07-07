Уже в следующем году «Киевводоканал» планирует повысить тарифы на воду в столице. В компании заявили, что в 2020 установят тариф на услуги по централизованному водоснабжению и ... подробнее →

Глава украинского государства Владимир Зеленский во время своей рабочей поездки в Луганскую область вместе с президентом Европейского Совета Дональдом Туском озвучил условия ... подробнее →

Крупное исследование провели в Великобритании Лондонские ученые провели исследование, в процессе которого просмотрели множество научных работ, посвященных здоровому сну и связанных с ним проблем. ... подробнее →

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) закроет свыше 500 своих отделений по стране. Сейчас функционирует 600 отделений, а планируют оставить лишь 55. Об этом сообщил глава правления Фонда Евгений Капинус. ... подробнее →

Кандидат в народные депутаты Сергей Сивохо рассказал, что по приходу в Раду собирается реализовать главную мечту украинцев Об этом говорится на странице «Слуга народа – ... подробнее →

В Полтавской области разбился легкомоторный самолет. В результате крушения один человек погиб, еще один получил травмы. Об этом заявила пресс-служба Главного управления Государственной службы по ... подробнее →

В Украине зафиксировали вспышку лептоспироза — особо опасного инфекционного заболевания, которое поражает и людей, и животных. Главными разносчиками инфекции в природе являются грызуны. ... подробнее →

Диетолог назвала оптимальное время для ужина 07.07.2019 20:08 Принимать пищу на ночь — вредно для здоровья. Вопрос о том, какое оптимальное время между последним приемом пищи и сном должно пройти. Чтобы лечь спать без угрызений совести и проснутся без ... подробнее →