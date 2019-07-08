Составлен точный гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака

08.07.2019 22:38

До 2020 года еще достаточно много времени. Однако, уже появились первые предсказания от европейского астролога. Многие люди уже с нетерпением ждут 2020 года. Ведь он обещает быть действительно ... подробнее →

Медики назвали лучшие напитки для крепкого сна

08.07.2019 22:16

Вопреки распространенному мнению, алкоголь не способствует здоровому сну. СМИ рассказали о пользе напитков, обеспечивающих крепкий сон. Вместе с тем они помогают легко уснуть после ... подробнее →

Зеленский готов снять блокаду с Донбасса, появилось срочное заявление: «есть только одно условие»

08.07.2019 21:48

Владимир Зеленский  не исключает возможности снятия экономической блокады с оккупированной территории Донбасса. Однако, у украинского президента есть одно важное условие Во время совместной ... подробнее →

На Донбассе серьезная авария на водоводе

08.07.2019 21:30

Сегодня на Донбассе произошел порыв на магистральном водоводе Второго донецкого водопровода, в связи с чем приостановлена подача воды в Константиновку Донецкой области и на 50% ограничена подача воды ... подробнее →

Украина и ЕС подписали 5 важных финсоглашений

08.07.2019 21:04

Соответствующие договора были подписаны между Кабинетом Министров и Европейской комиссией в ходе 21-го саммита "Украина - ЕС" в понедельник в Киеве, передают  Українські Новини. ... подробнее →

Зеленский назвал дату начала работы ВАКС в Украине

08.07.2019 20:30

Высший антикоррупционный суд в Украине начнет работать с 5 сентября 2019 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что одним из главных ... подробнее →

Савченко намерена ехать в ОРДЛО для предвыборной агитации

08.07.2019 20:14

Кандидат в народные депутаты Украины по прифронтовому округу № 51 в Донецкой области и нардеп ВР Надежда Савченко планирует поехать на неподконтрольную украинским властям территорию для ... подробнее →

Отныне гражданские смогут занимать должность главы Минобороны – решение Зеленского

08.07.2019 19:58

Глава украинского государства  Владимир Зеленский  сегодняшним своим указом отменил возможность замещения военнослужащими должности министра обороны. Как передает  replyua.net , ... подробнее →

"У нас будет своя прокуратура", – Зеленский сделал жесткое заявление в Ужгороде

08.07.2019 19:41

Находясь с рабочей поездкой в Ужгороде, президент Украины призвал всех сотрудников государственной таможни начинать работать или увольняться. Об этом сообщает "Диалог.UA". Ранее Зеленский ... подробнее →

«Вы все герои»: Туск обратился к украинцам

08.07.2019 19:20

Президент Евросовета Дональд Туск извинился перед украинцами за то, что не смог сделать все задуманное для Украины, и пообещал всегда оставаться ее другом. Об этом он заявил сегодня в Киеве на ... подробнее →

Зеленский подписал закон, касающийся нашего будущего: подробности

08.07.2019 18:55

Президент Украины Владимир Зеленский подписал важный указ в системе образования. Так, в законе "О профессиональном предвысшем образовании" значится, что с 2020 года все украинские колледжи и ... подробнее →

«Чувствуется сила! Молодец!» Украинцы в восторге от нового видео Зеленского

08.07.2019 18:31

Сегодня, 8 июля, президент Украины записал очередное видео, в котором обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, предложил   встретиться в Минске и провести переговоры ... подробнее →

Как улучшить работу иммунной системы

08.07.2019 18:15

7 доступных средств, которые улучшают работу иммунной системы. Стимуляторами работы иммунной системы могут быть не только аптечные препараты, к слову, совсем не дешевые. Существуют более ... подробнее →

Синоптик рассказала о погоде до конца недели в Украине

08.07.2019 18:00

С середины текущей недели в Украине температура воздуха в некоторых регионах опустится до +8+10 градусов тепла. Об этом на своей странице в Facebookсообщила синоптик Наталья Диденко . «В ... подробнее →

Зеленский вызвал Путина на серьезный разговор, в Кремле паника: «Я не готов»

08.07.2019 17:45

В России прокомментировали возможность проведения переговоров между  Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным В Кремле готовы рассмотреть возможность проведения шестисторонних переговоров ... подробнее →

Власти Беларуси заявили о готовности поддержать новый формат «нормандской встречи»

08.07.2019 17:30

В МИД Беларуси заявили, что «готовы обеспечить встречу на высоком уровне», с участием Великобритании, США, ФРГ, Франции по вопросу урегулирования мирного конфликта на Донбассе. Об этом ... подробнее →

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