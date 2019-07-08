Составлен точный гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака08.07.2019 22:38
До 2020 года еще достаточно много времени. Однако, уже появились первые предсказания от европейского астролога. Многие люди уже с нетерпением ждут 2020 года. Ведь он обещает быть действительно ... подробнее →
Медики назвали лучшие напитки для крепкого сна08.07.2019 22:16
Вопреки распространенному мнению, алкоголь не способствует здоровому сну. СМИ рассказали о пользе напитков, обеспечивающих крепкий сон. Вместе с тем они помогают легко уснуть после ... подробнее →
Зеленский готов снять блокаду с Донбасса, появилось срочное заявление: «есть только одно условие»08.07.2019 21:48
Владимир Зеленский не исключает возможности снятия экономической блокады с оккупированной территории Донбасса. Однако, у украинского президента есть одно важное условие Во время совместной ... подробнее →
На Донбассе серьезная авария на водоводе08.07.2019 21:30
Сегодня на Донбассе произошел порыв на магистральном водоводе Второго донецкого водопровода, в связи с чем приостановлена подача воды в Константиновку Донецкой области и на 50% ограничена подача воды ... подробнее →
Украина и ЕС подписали 5 важных финсоглашений08.07.2019 21:04
Соответствующие договора были подписаны между Кабинетом Министров и Европейской комиссией в ходе 21-го саммита "Украина - ЕС" в понедельник в Киеве, передают Українські Новини. ... подробнее →
Зеленский назвал дату начала работы ВАКС в Украине08.07.2019 20:30
Высший антикоррупционный суд в Украине начнет работать с 5 сентября 2019 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что одним из главных ... подробнее →
Савченко намерена ехать в ОРДЛО для предвыборной агитации08.07.2019 20:14
Кандидат в народные депутаты Украины по прифронтовому округу № 51 в Донецкой области и нардеп ВР Надежда Савченко планирует поехать на неподконтрольную украинским властям территорию для ... подробнее →
Отныне гражданские смогут занимать должность главы Минобороны – решение Зеленского08.07.2019 19:58
Глава украинского государства Владимир Зеленский сегодняшним своим указом отменил возможность замещения военнослужащими должности министра обороны. Как передает replyua.net , ... подробнее →
"У нас будет своя прокуратура", – Зеленский сделал жесткое заявление в Ужгороде08.07.2019 19:41
Находясь с рабочей поездкой в Ужгороде, президент Украины призвал всех сотрудников государственной таможни начинать работать или увольняться. Об этом сообщает "Диалог.UA". Ранее Зеленский ... подробнее →
«Вы все герои»: Туск обратился к украинцам08.07.2019 19:20
Президент Евросовета Дональд Туск извинился перед украинцами за то, что не смог сделать все задуманное для Украины, и пообещал всегда оставаться ее другом. Об этом он заявил сегодня в Киеве на ... подробнее →
Зеленский подписал закон, касающийся нашего будущего: подробности08.07.2019 18:55
Президент Украины Владимир Зеленский подписал важный указ в системе образования. Так, в законе "О профессиональном предвысшем образовании" значится, что с 2020 года все украинские колледжи и ... подробнее →
«Чувствуется сила! Молодец!» Украинцы в восторге от нового видео Зеленского08.07.2019 18:31
Сегодня, 8 июля, президент Украины записал очередное видео, в котором обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, предложил встретиться в Минске и провести переговоры ... подробнее →
Как улучшить работу иммунной системы08.07.2019 18:15
7 доступных средств, которые улучшают работу иммунной системы. Стимуляторами работы иммунной системы могут быть не только аптечные препараты, к слову, совсем не дешевые. Существуют более ... подробнее →
Синоптик рассказала о погоде до конца недели в Украине08.07.2019 18:00
С середины текущей недели в Украине температура воздуха в некоторых регионах опустится до +8+10 градусов тепла. Об этом на своей странице в Facebookсообщила синоптик Наталья Диденко . «В ... подробнее →
Зеленский вызвал Путина на серьезный разговор, в Кремле паника: «Я не готов»08.07.2019 17:45
В России прокомментировали возможность проведения переговоров между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным В Кремле готовы рассмотреть возможность проведения шестисторонних переговоров ... подробнее →
Власти Беларуси заявили о готовности поддержать новый формат «нормандской встречи»08.07.2019 17:30
В МИД Беларуси заявили, что «готовы обеспечить встречу на высоком уровне», с участием Великобритании, США, ФРГ, Франции по вопросу урегулирования мирного конфликта на Донбассе. Об этом ... подробнее →
- Жители ОРДЛО могут лишиться права въезда в Европу из-за паспортов РФ15:52
- «Свое мы отмитинговали»: Ходаковский отреагировал на подготовку митинга в Донецке 13:27
- ВСУ продолжают громить "ДНР" на Донбассе: взорван еще один опорный пункт боевиков на передовой. ВИДЕО13:23
- «Машин много, пропуск медленный»: в соцсети показали кадры очереди на «Каргиле». ВИДЕО13:10
- Блогер из Донецка рассказал о странной "традиции" жителей "ДНР" на КПП12:51
- В Северодонецке подростки устроили стрельбу из пистолета12:42
- Как поделили власть в Донецкой области12:26
- В «ДНР»: Как выглядят окраины и центр Иловайска сегодня. ВИДЕО11:52
- Уничтожено скопление техники и десятки членов НВФ: волонтер рассказал об успешной операции ВСУ11:32
- Боевики сорвали перемирие на Донбассе гранатометным обстрелом, у ВСУ есть раненые - подробности11:08
- Дожди «перекочевали» на восток: свежий прогноз от украинских синоптиков16:45
- Жители ОРДЛО могут лишиться права въезда в Европу из-за паспортов РФ15:52
- Порошенко ошарашил планами в Раде, Зеленский принимает меры: «Он уже не в том возрасте, чтобы…»15:21
- "Соромно перед пацанами": у мережі розгорілася суперечка через неприємний інцидент з воїном ЗСУ14:59
- На Закарпатье не могут подсчитать голоса из-за отравления членов комиссии14:34
- Диетологи рассказали об идеальном летнем фрукте для похудения14:18
- «Свое мы отмитинговали»: Ходаковский отреагировал на подготовку митинга в Донецке 13:27
- ВСУ продолжают громить "ДНР" на Донбассе: взорван еще один опорный пункт боевиков на передовой. ВИДЕО13:23
- «Машин много, пропуск медленный»: в соцсети показали кадры очереди на «Каргиле». ВИДЕО13:10
- Блогер из Донецка рассказал о странной "традиции" жителей "ДНР" на КПП12:51
- Диетологи рассказали об идеальном летнем фрукте для похудения14:18
- Как поделили власть в Донецкой области12:26
- «Они с украинцами борются так, будто здесь можно устроить Россию на всей территории»: Портников заявил, что Москва не хочет договариваться с Киевом о мире. ВИДЕО17:14
- Стрельба и бойня: старые политики не хотят отдавать власть, Украина на пороге хаоса15:26
- Если не хочешь беды! названы вещи,, которые нельзя поднимать на улице10:35
- Те, у кого остались монеты СССР, могут стать миллионерами09:47
- Эти знаки Зодиака практически никогда не болеют09:06
- Врачи дали полезные советы, как быстро уснуть22:49
- Медики нашли самое эффективное средство от рака12:53
- Что кроется за переписью населения в «Л-ДНР»: Мнения экспертов11:31
- Сбылся самый страшный сон Тимошенко: беспощадный Зеленский сказал, кто будет премьером
- Пророчество о Вакарчуке начало сбываться: «точно, как у Зеленского», роковые детали
- Какие известные нардепы не прошли в новую Верховную Раду
- Нострадамус знал, когда начнется Третья мировая война: Расшифрованы предсказания
- Надежда Савченко поразила результатом на выборах: такого не ожидала даже она, подробности
- "Я вам не мальчик", - журналист вступил в жаркую перепалку с Зеленским - подробности конфликта
- Савченко ошеломила признаем после фиаско на выборах: «Когда час расплаты придет»
- Савченко сделала неожиданное заявление об убитом главаре «ДНР». ВИДЕО
- Выборы в Верховную Раду: ЦИК обработала более 65% протоколов
- Предсказано скорое извержение супервулкана в Европе: последствия пугают даже ученых