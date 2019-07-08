Медики назвали лучшие напитки для крепкого сна 08.07.2019 22:16 Вопреки распространенному мнению, алкоголь не способствует здоровому сну. СМИ рассказали о пользе напитков, обеспечивающих крепкий сон. Вместе с тем они помогают легко уснуть после ... подробнее →

На Донбассе серьезная авария на водоводе 08.07.2019 21:30 Сегодня на Донбассе произошел порыв на магистральном водоводе Второго донецкого водопровода, в связи с чем приостановлена подача воды в Константиновку Донецкой области и на 50% ограничена подача воды ... подробнее →