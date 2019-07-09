В Мариуполе житель "ДНР" с ножом напал на таксиста

09.07.2019 22:45

Вчера, 8 июля, около 18.30, на трассе Мариуполь - Мангуш, за блокпостом, было совершено нападение на таксиста. Злоумышленник попросил водителя отвезти его на поле, но оказавшись в безлюдном месте ... подробнее →

"Это единственное, что Зеленский должен уяснить про Путина", - Портников сделал тревожное предупреждение

09.07.2019 22:25

Политолог Виталий Портников уверен, что реакция Кремля на новый всплеск антироссийских настроений в Грузии демонстрирует, как изменилась политика Владимира Путина на постсоветском пространстве. ... подробнее →

«Являюсь сторонником отмены»: Пушилин высказался по поводу комендантского часа

09.07.2019 21:58

На неподконтрольной Украине территории Донетчины комендантский час отменять не планируют. Такую информацию озвучил главарь «ДНР» Денис Пушилин во время общения с многодетными семьями в ... подробнее →

А боевики против! В "ЛНР" ответили на слова Зеленского о мосте в Станице

09.07.2019 21:33

Самопровозглашенная "ЛНР" расценит как акт агрессии ремонт моста в Станице Луганской. Об этом во вторник, 9 июля, заявил глава "республики" Леонид Пасечник в Twitter, передает Корреспондент . По ... подробнее →

Глава МИД РФ оценил предложение Зеленского об урегулировании конфликта на Донбассе

09.07.2019 21:14

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова рассматривать предложения по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом Лавров сказал журналистам по итогам участия в ... подробнее →

На День Независимости парада не будет! Президент объяснил, по какой причине

09.07.2019 20:49

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2019 году на День Независимости не будет проводиться военного парада. Об этом он сообщил в новом видеообращении, в Фейсбуке. По его словам, 300 ... подробнее →

Режиссер Шахназаров сделал циничное заявление об Украине, назвав "причину" войны на Донбассе

09.07.2019 20:30

Карен Шахназаров, который открыто поддерживает преступный режим Кремля, обвинил в вооруженном конфликте на Донбассе украинские власти, которые ведут "неправильную" языковую политику в стране. ... подробнее →

Коварный план террористов "ДНР": Россия активно прокладывает путь на Донбасс

09.07.2019 20:01

Стало известно о том, что "министр транспорта" "ДНР" Дмитрий Подлипанов заявил, якобы уже в этом году может появиться железнодорожное сообщение с российскими городами. Так, Дмитрий Подлипанов ... подробнее →

Лузеры недели: астрологи назвали знаки Зодиака, которым не повезет с финансами

09.07.2019 19:34

Астрологи рассказали, что ближайшая неделя, с 8 по 14 июля будет очень напряженной, так как с понедельника начнет свое движение ретроградный Меркурий. Он приносит в жизнь людей беспокойство, ... подробнее →

Под Мариуполем подорвался медик-волонтер

09.07.2019 19:18

Вчера, 8 июля, недалеко от населенного пункта Новотроицкое произошел взрыв, в результате которогопострадал медик-волонтер. Об этом сообщает 0629 Это случилось около 5 утра. Ранения получил ... подробнее →

«Есть предположение, что это АЭС!»: россияне в невероятной панике из-за непонятных взрывов в Ростовской области

09.07.2019 18:47

Самая что ни есть паника наблюдается в российском сегменте соцсетей, и все из-за того, что жители Волгодонска Ростовской области наперебой пишут о толчках и взрывах, передает replyua.net . К тому ... подробнее →

Власти Украины намерены упростить провоз товаров через КПВВ

09.07.2019 18:22

Порядок ввоза товаров гражданами в ОРДЛО будет проработан украинской стороной в Трехсторонней контактной группе к сентябрю. Об этом заявил замкомандующего штаба ООС Богдан Бондарь, передает ... подробнее →

Полномасштабное вторжение Путина в Украину в 2020 году: назван точный сценарий, ВСУ будут разгромлены

09.07.2019 17:49

Весь период с момента обретения независимости и до 2014-го года в украинское общество пребывало в «пацифистическом угаре», который разделялся и поддерживался высшим политическим ... подробнее →

В Офисе президента рассказали, сколько получает Зеленский и кому не платят зарплату

09.07.2019 17:28

В июне зарплата президента Зеленского составила всего 22 тыс. гривен, чиновники из ОП не получили средств. Об этом сообщили "Украинским новостям" в Офисе президента, передает " Диалог.UA ". ... подробнее →

Бойцы ВСУ под Горловкой рассказали о тактике боевых действий НВФ

09.07.2019 17:12

Бойцы, несущие службу на передовых позициях ВСУ в районе неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области, рассказали о ситуации на фронте украинским СМИ. Военные отмечают: «Обстрелы ... подробнее →

"Вернулся на войну после 19 месяцев плена", - история погибшего добровольца ВСУ Локтионова всколыхнула Сеть

09.07.2019 16:49

Фонд "Повернись живим" рассказал о погибшем на Донбассе 42-летнем добровольце Владиславе Локтионове, который провел 19 месяцев в плену и вернулся на фронт. Доброволец ВС Украины Владислав ... подробнее →

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