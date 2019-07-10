У актера Максима Виторгана появилась новая возлюбленная. В избранницы бывшего мужа Ксении Собчак записали актрису Нино Нинидзе. Максим Виторган после развода с Ксенией Собчак впервые появился ... подробнее →

Под Мариуполем сегодня, 10 июля, в автомобиль одного из подразделений Объединенных сил попала ракета. По информации штаба ООС , около 15 часов в районе южной окраины Гранитного из ПТРК ... подробнее →

Эксперты утверждают, что повышенный вес одеяла прямо влияет на ощущение релаксации и качество сна. Вес этого предмета достигает 14 кг, но подобные одеяла рождают ощущения безопасности и покоя. А ... подробнее →

Действия России в Украине четко отработанные в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц ... подробнее →

Законопроект о «дематюкации» вернули Богомолец 10.07.2019 20:47 Нардеп сама предложила комитету забрать законопроект, чтобы «учесть в нем замечания главного научно-юридического управления». Комитет по вопросам свободы слова и информационной ... подробнее →